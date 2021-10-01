FİTPAK Ambalaj’dan 300 milyon TL’lik yatırım
Manisa OSB’den sonra ikinci tesisini Menemen Plastik İhtisas OSB’de 300 milyon TL’lik yatırımla kuracak olan FİTPAK Ambalaj ve Kimya Sanayi, 250 kişinin istihdam edilmesi planlanan fabrikasını 2022 yılının son çeyreğinde devreye alacak. Yeni tesisiyle üretim kapasitesini üç katına çıkaracak şirketin ihracat hedefi 100 milyon euro.
FİTPAK Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Türek, ürünlerinin ihracat konusunda stratejik bir önemi olduğunu vurgulayarak high barrier özellikli ambalajlar ürettiklerini söyledi. Avrupa, ABD, Ortadoğu ve Afrika’da 34 ülkeye ihracat yapan FİTPAK’ın, yeni üretim tesisi yaklaşık 17 bin 500 m2’si kapalı alan olmak üzere 20 bin m2 alan üzerinde inşa edilecek.
Temel atma törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Menemen Plastik İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, İzmir Atatürk OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, FİTPAK Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Türek ve FİTPAK Ambalaj’ın yönetici ve çalışanları katıldı.