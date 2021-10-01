FİTPAK Ambalaj’dan 300 milyon TL’lik yatırım

FİTPAK Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Türek, ürünlerinin ihracat konusunda stratejik bir önemi olduğunu vurgulayarak high barrier özellikli ambalajlar ürettiklerini söyledi. Avrupa, ABD, Ortadoğu ve Afrika’da 34 ülkeye ihracat yapan FİTPAK’ın, yeni üretim tesisi yaklaşık 17 bin 500 m2’si kapalı alan olmak üzere 20 bin m2 alan üzerinde inşa edilecek.



Temel atma törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Menemen Plastik İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, İzmir Atatürk OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, FİTPAK Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Türek ve FİTPAK Ambalaj’ın yönetici ve çalışanları katıldı.