Bölgede, Türkiye'nin atılım yapmayı hedeflediği robot teknolojisinden nano teknolojiye, yapay zekadan uzay araçlarına kadar ileri teknolojili çalışmalar yürütülecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bölge’nin sağlayacağı katkıya dikkati çekti: “Savunma, havacılık ve uzay alanında hizmet verecek Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi, sayın Cumhurbaşkanımızca ilan edildi. Burada tam kapasite üretimle 4 bin kişi istihdam edilecek. Cari açık yılda 100 milyon dolar azalacak. Konya ileri teknolojide merkez olacak. Sözümüzü tuttuk, hayırlı olsun.”

Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş.'nin talebi üzerine Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edilen 158.1 hektarlık alanda yaklaşık 50 milyon liralık altyapı harcaması yapılması planlanıyor. Alanın faaliyete geçilmesiyle yaklaşık 700 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bölgede, savunma, havacılık ve uzay sektörlerine yönelik çalışmalar yürütülecek, platform dahil her türlü silah sistemi üzerinde çalışmalar yapılacak. İleri teknolojili faaliyetlerin yürütüleceği bir bölge haline gelecek.