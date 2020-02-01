Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BÜDOTEK’i ziyaret etti

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmed Özkan, BÜDOTEK A.Ş. Genel Müdürü Bülent Üner ve Dudullu OSB Bölge Müdürü Murat Fırat eşliğinde BÜDOTEK’i gezen Bakan Varank, teknoparktaki Ekol Yeni Nesil Teknoloji Hizmetleri A.Ş., C/S Enformasyon Ltd. Şirketi, Netoloji Yazılım A.Ş., Anker Kimya ve Adastec Şirketi’ni ziyaret etti, çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler aldı.

Bülent Üner, yüzde 90 doluluktaki teknoparkta, yazılım, elektrik-elektronik, kimya, nanoteknoloji, robotik, mekanik, tarım, savunma sanayi ve biyoteknoloji gibi sektörlerde 46 şirketin yer aldığını, ayrıca girişimciler için bir Kuluçka Merkezi’nin de bulunduğunu anlattı.

Ekol Yeni Nesil Teknoloji Hizmetleri A.Ş.’den Gökay Burak Akkuş, tek depolu, çok tip araçlı ve zaman pencereli araç rotalama optimizasyonu yapmayı hedeflediklerini anlattı. Anker Kimya, solvent ve plastifiyan gibi katkı maddelerinin üretilmesi konusunda araştırmalar yapıyor. C/S Enformasyon Ltd. Şirketi’nden Fikret Kaya ve Semih Çetin, bulut üzerinde mikroservis temelli yeni nesil API bankacılığı projelerini anlattı. Netoloji Şirketi yetkilisi Harun Arman yurtdışı pazarlar için geliştirdikleri E-flow yazılımını anlattı. Adastec Şirketi kurucu ortaklarından Ali Ufuk Peker, otonom toplu taşıma aracı yazılımı geliştirdiklerini aktardı.