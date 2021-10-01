Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları hibrit düzenleniyor

Bir önceki yıl, 27 ülkeden 614 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile 12.376’sı uluslararası olmak üzere toplam 68.440 sektör profesyoneline ev sahipliği yaparak sektörü ileri taşıma konusunda ne denli önemli bir konumda olduğunu ispatlayan fuarların, etkin aşılamanın yarattığı pozitif ivme ile katılımcısını nitelikli ziyaretçiler ile buluşturacağı öngörülüyor.

Canlı fuarın gücü ile dijital uygulamaların yenilikçi yüzünün bir araya getirildiği hibrit fuar modeli sayesinde, katılımcılar ulaşmayı amaçladıkları tüm ziyaretçi profili ile hem fuar alanında canlı hem de dijital olarak Business Connect platformu üzerinden her mecrada temas edilebilecek.