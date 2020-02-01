İhracatçılara 'Made in Türkiye' Çağrısı

Bu kapsamda yasa taslağı hazırlanırken, yurtdışı tanıtımlar ve iletişim çalışmalarında kullanılan "Discover the Potential” ve yurtiçinde kullanılan "Gücünü ve Potansiyelini Keşfet” sloganlarının değiştirilmesi için de yeni slogan çalışmaları devreye sokuldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),Türkiye markasının iletişiminde hedef pazarlarda bilinirliği artırmak ve günümüzde değişen iletişim taleplerini karşılamak amacıyla Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) bünyesinde, Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle yeni logo ve etiket kullanımı için harekete geçti. Başkanı İsmail Gülle, “Küresel ölçekte üretim ve ihracat yapan Türklerin coğrafyası Türkiye’dir. Ülkemizin küresel ticarete konu ihraç ürünlerin coğrafik işareti Türkiye’dir. Bu nedenle Türkiye’de üretilmiş ise 'Made in Türkiye' denmesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu temel ve yalın gerçeğe işaret etmiştir. TİM olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini talimat kabul ettik ve yeni bir logo için hızla çalışmalara başladık” dedi.