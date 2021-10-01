Ingenico Türkiye’de yeni genel müdür

Alpay Sidal, başarılı kadın yöneticilerin öne çıkmasından memnun olduğunu ifade etti. Gökşin Öney Yılmaz, 1998’de Marmara Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra kariyerine Garanti Bankası’nda başladı. Grup içinde operasyon ve satış pazarlama departmanlarında 6 sene süresince farklı sorumluluklar aldıktan sonra Anadolubank’a ‘Üye İşyeri Proje Lideri’ olarak geçiş yaptı. 2007’de Satış Yöneticisi olarak Ingenico’ya katıldı.