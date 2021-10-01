İstanbullular ilk gezici duraklarına kavuştu

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, “‘Yürünebilir İstanbul’ vizyonumuz doğrultusunda, bisikletli ulaşım ve yaya ulaşımının özellikle kısa mesafe yolculuklarda tercih edilen ulaşım türü haline gelmesi noktasında mobil yaya durağı uygulamasının da yaratacağı farkındalıkla uzun vadede kalıcı etkilere sahip olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

WRI Türkiye Direktörü Dr. Güneş Cansız, “Ulaşım türlerine baktığımızda, İstanbul’da yayaların oranının yüzde 45 olduğunu görüyoruz. Yürümeyi teşvik eden İstanbul’un ilk mobil yaya durağının açılışını Avrupa Hareketlilik Haftası’nda yapmış olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.