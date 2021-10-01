SANLAB ve ASELSAN 6 Eksenli Hareket Platformu’nu millileştirdi

SANLAB Kurucu Ortağı Salih Kükrek, “Yurt dışından ihracat iznine tabi yabancı menşeili teknolojilerin yerine yüzde yüz yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiğimiz kendi simülasyon teknolojimiz kullanılacak. Böylece ülkemizin savunma sanayisinin ithalat giderleri azalırken aynı anda ihracatımıza da katkı sağlayacağız” diye konuştu.

ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz, “Belli bir yetkinlik seviyesine gelmiş ve savunma sanayii için çalışmak isteyen tüm firmalarımızın millileştirme çalışmalarımızın bir parçası olmasını bekliyoruz” çağrısında bulundu.