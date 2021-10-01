TÖDEB Genel Sekreteri Sühendan Enisel oldu

2002 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Enisel, 16 yıl BDDK’da Uzman ve Başuzman görevlerinde bulundu. BDDK’da çalıştığı süre içinde gözetim ve denetime tabi olan bankalar başta olmak üzere, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, varlık yönetim şirketleri, kartlı sistem kuruluşları, takas mahsup kuruluşları, bilgi alışverişi kuruluşlarının, mali bünyelerinin ve iç sistemlerinin analizi ve değerlendirilmesi, izin başvurularının sonuçlandırılması, mevzuata uyumlarının takibi, intibak işlemleri, yönetim yapılarının ve iş süreçlerinin analizi görevlerini yerine getirdi.