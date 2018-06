01 Haziran 2018 Cuma 08:45

“Make it done! Gerçekleştir!”

Her başarı öyküsünü bir meydan okuma olarak gören; Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’dan Sorumlu Atlas Copco Kompresör Tekniği İş Alanı Genel Müdürü Jan Kougl’un yaşam mottosu; “Make it done! Gerçekleştir!”