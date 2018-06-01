

“Müşterimizin başarısı, bizim başarımızdır” diyen; Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’dan Sorumlu Atlas Copco Kompresör Tekniği İş Alanı Genel Müdürü Jan Kougl, kariyer gelişiminde fırsatları yakalamanın ve yeniliklere açık olmanın önemini vurguladı ve sırrını açıkladı: “Becerilerinizi geliştirin; farklı çalışmalardan deneyimler edinin ve bir sonraki adıma hazırlanın.” Satışa yönelik kişiliği nedeniyle kariyerinin dönüm noktalarının satış alanında gerçekleştiğini belirten Kougl; çalışmayı ve başarmayı seven bir lider.

“Çalışmayı, ekip ruhunu ve büyüme için fırsatlar yaratarak, kendilerini geliştirmelerini sağlamayı seviyorum. İşler başarıldığında ve sonuçlarını gördüğümde büyük bir memnuniyet duyuyorum” diyen Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’dan Sorumlu Atlas Copco Kompresör Tekniği İş Alanı Genel Müdürü Jan Kougl’un yaşam mottosu; “Make it done! Gerçekleştir!”



İyi bir yönetici olmanın kriterlerini; “Süreçleri incelemek ve bilmek, vizyon sahibi olmak, misyona uygun şekilde stratejiyi belirlemek ve uygulamak, güçlü bir organizasyon kurarak insanlara yol göstermek ve oyun alanında kendi rollerini bulabilmelerine izin vererek, yeteneklerini geliştirmelerine destek olmak” diye sıralayan Kougl; bir liderin takımı ve şirketi için gerçekleştirdiği değişiklikleri ve başarıyı şu sözlerle özetliyor:



“Azim; başarıya inanmak ve iddialı hedefler koyabilmek, takım olarak çalışmak, daha fazla proje üzerinde çalışarak daha fazlasını başarmak ve bölge belirlemek. Şirket vizyonunuzu uygularken; bir yandan pazarı da geliştirebilmek gerekiyor. Bu da; doğru strateji, güçlü ve dinamik organizasyon, doğru ürün önerisi, güçlü lojistik ağ ve tabii ki müşterilerle doğru ve zamanında iletişim kurarak alınan geri bildirimler sayesinde mümkün olabilir. Liderlik modelimizin başarılı olmasını bu detaylar sağlıyor. Bizim için; müşterimizin başarısı, bizim başarımızdır.”



“Becerilerinizi geliştirin, farklı çalışmalardan deneyimler edinin, bir sonraki adıma hazırlanın”: Jan Kougl, kariyerinin gelişmesinde en önemli faktörün motivasyon olduğunu söylüyor:



“Çalışmanın sonucunu almak, organizasyonun ve çalışanların başarıları, beni mutlu ediyor. Atlas Copco’nun organizasyonu ve kültürü; kariyer gelişimi için harika bir ortam sunar. Şirket kültürü ve yapısı, kişilerin vizyonları ve yöneticilerinin kendilerine verdiği misyonları doğrultusunda strateji uygulamalarına olanak sağlar. Bu liderlik modeli kariyer gelişiminde önemli bir rol oynar.



Vizyona dayalı bir strateji oluşturmak, ekipleri planlama ve hedef belirleme süreçlerine dahil etmek, ortak bir çalışma ortamı paylaşmak; bir meydan okuma olduğu kadar eğlenceli bir yön de taşır. ‘Kariyer gelişiminde fırsatları yakalamak ve yeniliklere açık olmak önemlidir. Becerilerinizi geliştirin, farklı çalışmalardan deneyimler edinin ve bir sonraki adıma hazırlanın.’



Satışa yönelik bir kişiliğe sahibim, bu nedenle de kariyerimdeki birçok dönüm noktası satış alanında gerçekleşmiştir. Aldığınız siparişin ne kadar büyük olduğu önemli değildir; ancak her kazanılan sipariş, tamamlanan proje, imzalanan sözleşme veya uygulanan yeni süreç, sizi yeni başarıları hedeflemek için motive eder. Her sipariş, her proje veya teslimatın bir hikayesi vardır.



Benim için her başarı öyküsü her zaman bir meydan okumadır. Organizasyonda kendinizi rahat hissettiğiniz görevi bulun; ancak bu sayede şirketin gelişimine katkı sağlayabilirsiniz. Bu durum sizi motive eder ve yenilikçi olmaya yönlendirir. Kariyer gelişiminizdeki bir sonraki fırsatı yakalamak için hazırlıklı olursunuz.”



Jan Kougl, iş hayatında birlikte çalışmanın ve güçlü bir ekip oluşturmanın önemine inanıyor: “İşyerinde pozitif olmak, yeni yetenekler keşfetmek ve onların potansiyeline güvenmek; şirkete enerji ve dinamizm aşılar, yeni bir boyut kazandırır. Ekibinizi kurmak, gelişmeleri izlemek, kişileri başarılarında ve kariyer gelişimlerinde desteklemek müthiş bir süreçtir.



Gerekli eğitimleri alarak kariyer gelişiminizi sürdürün, performans değerlendirmeleri sırasında yeni fırsatları yöneticilerinize iletin ve kendi kararlarınızı alın. Pozitif ve yüksek motivasyonlu bir şirket, günlük işlerde iyileştirme sağlamaya odaklanır ve müşterilerine mükemmel bir hizmet sunar. Müşteri algısı ve memnuniyeti ile olumlu geri dönüşler, tüm coğrafyalarda, milliyet ve cinsiyet farkı olmaksızın; organizasyon ve çalışanlar için bir motivasyon unsurudur.”



Jan Kougl; başarıyı seven bir lider. O’nu sürekli ileriye taşıyan ana motivasyonunun; yeni zorluklarla savaşmak ve şirket, takım ve/veya üretim için müşterilerden gelen yeni görevler olduğunu söylüyor: “Sonuçlar ve müşterilerin başarısı ile motive olduğumu söyleyebilirim.”





Prag’dan İstanbul’a

uzanan başarı öyküsü



Seramik endüstrisinden emekli bir anne ile sarraf bir babanın çocuğu olan Jan Kougl’un bir de kız kardeşi var. Ailesi Çek Cumhuriyeti’nde, Prag şehrinde yaşayan Kougl; kariyeri nedeniyle 15 yıldır yurt dışında yaşıyor. Araba atölyesi sahibi olan amcası sayesinde; tekniğe ve endüstriye merak duyarak ilgilenmeye başlayan Kougl, 15 yaşından itibaren hafta sonları amcasının yanında çalışmaya başlamış ve araba tamir etmeyi öğrenmiş.



Prag’da Çek Teknik Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi alan Kougl, ardından Stockholm School of Economics’ten liderlik, finansman, iş geliştirme ve uluslararası operasyonlar alanında IFL Yönetici Eğitim Sertifikası programına katılmış.



Jan Kougl, anlatıyor: “Üniversiteden sonra proje mühendisi olarak bir mühendislik firmasında çalışmaya başladım. Sorumluluğum endüstriler, fabrikalar için ‘yeni ve verimli’ iş akışını sağlamak, materyallerin fabrikalara teslimini sağlamak ve gerekli teknik çizimleri yapmaktı. O zamanlar çizimler şimdiki gibi bilgisayarlarda yapılmadığı için çizim ve teknik çizim konusundaki başarımdan dolayı üniversiteden mezun olmadan işim hazırdı. Bu tecrübe benim için iyi bir deneyim oldu. Endüstrilerin nasıl çalıştığını, hedeflerini, fabrikaların iş akışlarını öğrendim. 2 yıl sonra daha da gelişen ve karmaşıklaşan sorumluluklarım oldu ve endüstriyel çevrelerdeki iş alanına yöneldim.



İlerleyen dönemlerde uluslararası ticaret ilgimi çekmeye başladı ve uluslararası ticaret organizasyonlarında görev almaya başladım. Kısa sürede bu alanın oldukça kapsamlı olduğunu fark ettim; dünyadan sorumlu maden ve inşaat ekipmanları için ithalat müdürü görevine getirildim. Atlas Copco Grubu son derece büyük ve alanında bilinen bir şirketti, maden sektöründe de oldukça aktiflerdi. 7 yıl boyunca uluslararası ticaret alanında çalışırken Atlas Copco hakkında da çok şey öğrendim. Şirketin çalışma şeklini beğeniyordum. İlk uluslararası görevimi tamamlayıp, şirketimden ayrıldığımda, 90’larda Atlas Copco ile yollarımız tekrar kesişti. Doğu Avrupa’daki yeni iş fırsatları ile ilgili benimle temasa geçtiler. 1991 yılına geldiğimizde Atlas Copco’daki kariyerime Atlas Copco Çek Cumhuriyeti’nde (o zamanlar Çekoslavakya) başladım.”



Kariyerine 1985 yılında Proje Mühendisi olarak başlayan Kougl, 1991 yılında Atlas Copco’da Endüstriyel Montaj Aletleri Satış Müdürlüğü’ne atandı. 1994 yılında Macaristan ve Slovakya’dan Sorumlu Endüstriyel Teknik Bölümü Genel Müdürü oldu. Orta ve Doğu Avrupa’da çalıştığı yıllarda gelişmekte olan pazarlara ilişkin tecrübesini artırdı. Ardından Rusya’da Genel Müdür olarak 7 yıl görev alan Kougl, bu süreçte farklı coğrafi bölgelerde ve endüstriyel sektörlerde çalışma fırsatı yakalayarak, yetenek ve bilgi birikimini geliştirdi.



“Her zaman daha iyi bir yol vardır”: Gelişmekte olan pazarlarda engin bir bilgi birikimine sahip Kougl, 2014 yılından bu yana Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’dan Sorumlu Atlas Copco Kompresör Tekniği İş Alanı Genel Müdürü. Atlas Copco’nun “Her zaman daha iyi bir yol vardır” sloganına yürekten inanan Kougl, bu doğrultuda motive bir ekiple donatılmış güçlü bir operasyon inşa etmek ve hep birlikte başarıya ulaşmak için çalışıyor.



Jan Kougl, başarısının yapıtaşlarını şöyle özetliyor: “Yaratıcılığımın ve müşterinin ihtiyaçlarını anlamanın, beklentilerini gerçekleştirmenin her zaman mümkün olduğuna inanmam ve başarmamın, o zamanlar bile üst yönetimde beni görünür kıldığına inanıyorum. Atlas Copco’da 1 yıl çalıştıktan sonra, 10 adayın arasından dünya çapında Atlas Copco Grubu’nda ‘En İyi Müdür’ olarak gösterildim ve bununla beraber uluslararası operasyonlar gibi konularda eğitim desteklerini de görerek gelecek projelerime farklı ülke, hatta kıtalarda devam ettim.



Atlas Copco’da deneyimli ve uluslararası deneyimi olan insanlardan, onların yurtdışındaki hayatları ve hikayelerinden çok şey öğrendim. Onların bana verdikleri motivasyon ve güven sayesinde kariyerimde ilerlemeye devam ettim. Bunların yanında Atlas Copco’nun da her zaman gelişim için sunduğu fırsatlar sayesinde bunların gerçekleştiğini görüyorum.”



İngilizce’yi ve Rusça’yı akıcı olarak konuşan Kougl’un Almanca’sı da çok iyi. Ayrıca Romence ve Macarca da bilen Kougl Türkçe birkaç kelime konuşuyor.



Seyahati ve yeni yerler keşfetmeyi seven Kougl, aynı yere ikinci veya üçüncü kez gitmiyor. Tercihi ise Moskova, Londra, New York, Şanghay, Roma, Paris, Venedik gibi büyükşehirlerden yana.



Fotoğrafçılığı seven Kougl’un golfle de arası iyi: “Kayağı da çok seviyorum, bu konuda da oldukça iyiyim ama Türkiye’de kayak yapmaya çok fırsat bulamıyorum.”



“Son 3 yılda ciddi büyüme gösterdik”: Jan Kougl, Atlas Copco’nun 2018 yılı ve uzun vadeli hedeflerini şöyle özetliyor: “2018 yılı hedeflerimiz: Sürekli inovasyona devam ederek market lideri olmak, Türkiye’nin en büyük servis organizasyonunu kurmak ve endüstrilere sürekli katkıda bulunarak gelişmelerine katkı sağlamak, müşterilerin üretkenlik ve verimliliğine katkıda bulunarak, her zaman onlar için çekici tekliflerde bulunmak. Müşterilerimizle yakın ilişkilerde bulunmaya devam ederek, onların ihtiyaçlarına hızlı ve doğru bir şekilde cevap vermeyi hedefliyoruz. Bu yüzden pazardaki varlığımız bizim için oldukça önemli. Bunu sağlamak için Ankara, Adana, Bursa, İzmir, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere ülkenin önemli endüstri bölgelerine yakın şube ve servis ağımızı kuruyoruz. Müşterilerimizden de hem toplam üretkenlik maliyetlerinde gördükleri olumlu etki hem de ulaşılabilirliğimiz ile ilgili oldukça olumlu geri bildirimler alıyoruz.



Atlas Copco Kompresör Tekniği, son 5 yıllık süreçte özellikle de son 3 yılda ciddi bir büyüme gösterdi. Türkiye’deki şubelerimizi, ofislerimizi ve atölyelerimizi müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor ve tasarlıyoruz. Bütün şubelerimizde aynı tasarımı uygulayarak Türkiye’de onlara tek bir yüz olarak görünüyoruz bu uygulamamız müşterilerimiz tarafından da takdir topluyor.



Enerji verimliliği için çalışmalarımız sürekli devam ediyor; enerji verimliliği seminerlerimiz, eğitimlerimiz, kurulumlarımız, enerji verimliliği ve basınçlı havadaki enerji verimliliği çözümlerimizle endüstrilere direkt katkıda bulunuyor ve enerji tüketimini iyi anlamda direkt olarak etkiliyoruz.



Özellikle VSD+ ürünlerimiz sayesinde; her endüstride yer alan müşterilerimizin enerji verimliliğine katkı sağlarken onlara doğru ürün çözümleri sunuyoruz. Bu yıl içinde piyasaya çıkacak ve düşük, orta ve yüksek basınç pazarları için; basınçlı havada ve gazlarda çeşitli ürün yenilikleri sunmaya devam edeceğiz. Güvenilirlik, enerji verimliliği ve servis kolaylığı konusunda, yeni standartları belirleyecek bu ürünlerin tamamı; aynı zamanda smart AIR çözüm ve servisleri konseptinin de bir parçası oluyor.”