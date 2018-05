Faruk Özlü: “İnşaatta hedefimiz tüm dünyadır”

Türkiye İMSAD, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılması amacıyla Bakanlık tarafından başlatılan ‘Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı’ çerçevesinde, atılacak somut adımların belirlenmesi için İstanbul’da, ‘Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Zirvesi’ düzenledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve Türkiye İMSAD üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede; sektörün önde gelen isimleri sektörün sorunları ve çözüm önerilerini aktardı.

Bakan Özlü, “İnşaat sektörüne sadece bina, yol, baraj veya köprü olarak bakamayız. Bu binaların, yolların, barajların, köprülerin arkasındaki mühendisliğe, insan kaynağına, teknolojiye, inovasyona; bir bütün olarak bakmak durumundayız. İnşaat alanındaki deneyimimiz; sınırlarımızı aşarak, tüm dünyada takdir gören bir yapıya kavuşmuştur. Türkiye; inşaat ve alt sektörleriyle birlikte, dünyanın parlayan yıldız ülkesidir. İnşaatta hedefimiz; ne sadece Balkanlar, ne sadece Ortadoğu, ne sadece Orta Asya’dır… İnşaat sektöründe hedefimiz, tüm dünyadır” dedi.



Türk inşaatçıları ve müteahhitlerinin; 5 kıtada, 100’den fazla ülkeye malzeme gönderdiğinin altını çizen Özlü, şöyle konuştu: “95 milyar dolar iç pazar büyüklüğüne sahip olan inşaat malzemeleri sektörümüz; 16.5 milyar dolarlık ihracatıyla tüm sektörler arasında 3’üncü sıradadır. İnşaat malzemeleri sektörümüz, dünya ihracat sıralamasında 5’inci sırada yer almaktadır. Sektörün ekonomimiz içindeki doğrudan payı yüzde 8, dolaylı payı ise kendisine bağlı farklı sektörler ile birlikte yüzde 30 düzeyindedir. 2 milyonun üzerinde istihdam sağlamaktadır.”



Özlü, “Kendini geliştirmeden, dünyadaki trendleri görmeden; inşaatın ve yan sektörlerinin ayakta kalması mümkün değildir. İnşaat ve yapı malzemeleri sektörünün temelinde, kalite ve tasarım vardır” diye konuştu.





İhracat hedefi 100 milyar dolar



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan ise inşaat malzemesi üreticilerinin 2014 yılında yaklaşık 22 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, kendilerinin de bunu dikkate alarak 2023 için 100 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduklarını vurguladı.





‘BIM’ rekabette fark yaratacak

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan ise sürecin en önemli teknolojik örneklerinden biri olan BIM’ın (Bina Bilgi Modellemesi) Türkiye’de kullanımının daha da yaygınlaşması gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan, “Gelişmiş ülkelerde yatay entegrasyonun en güzel örneği olan BIM, nihai müşteriden üreticiye kadar arada olan tüm paydaşların ortak aklının buluştuğu, enerjiden atık yönetimine, kaynak kullanımından kullanıcı ilişkilerine kadar tüm sürecin bir bütün olarak ele alındığı bütünleşik bina tasarım yaklaşımıdır. Dijitalleşmeden Endüstri 4.0’a, Ar-Ge’den inovasyona tüm ihtiyaçların ve çözümlerin yanıtlarını bulduğu bir platformdur. Ülkemizde başta kamu yatırımları, mega projeler ve kentsel dönüşüm olmak üzere tüm inşaat sektörünün yurt içi ve yurt dışı işlerinde, müteahhitlerimizden malzemecilerimize kadar bir işbirliğinin kotarılması ve dolayısıyla rekabette fark yaratmamızın aracı olacaktır” diye konuştu.





AND Frekans ile kolektif bir yaşam başlıyor

Anadolu Grubu’nun gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren markası AND Gayrimenkul’un yeni konut projesi AND Frekans’ın tanıtım toplantısı İstanbul’da yapıldı.



Anadolu Yakası’nın yeni yaşam merkezlerinden Kartal’da inşa edilecek AND Frekans ile ilgili detaylardan bahseden AND Gayrimenkul Genel Müdürü Ali Baki Usta, “Yaptığımız araştırmalar ile komşuluk kavramının günümüz yaşam koşullarına uygun olarak evrim geçirdiğini gördük. İnsanların yaşam alanlarında mahremiyeti ön planda tutarken komşuları ile aynı frekansta olmak ve ortak alanlarda birlikte sosyalleşebilmek istediklerini tespit ettik. Bu yüzden her bir dairesinde farklı hayatlar yaşansa da ortak bir frekansta buluşmayı vadettiğimiz projemizin ismine de ortak bir şekilde karar vermek istedik. Anadolu Grubu çalışanlarına sorduk. Karar AND Frekans oldu, ortak bir frekansta buluştuk” dedi.



E-5’in hemen yanında, metroya yürüme mesafesinde yer alan proje, merkezi konumunun yanı sıra deniz ve Adalar manzaralı dairelerin bulunduğu toplam 413 konuttan ve alternatif bir sokaktan oluşuyor. Projedeki 3 farklı bölüm, 3 farklı etap olarak planlandı. Her bir blok ismini içerisinde yer alan konut sayısından alıyor. Projenin ilk etabı AND Frekans 215’te 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan 215 konut yer alıyor.





Zer Muhteşem Yeni Yıl Konutları için fırsatlar var

Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi kapsamında devam eden Zer Muhteşem Yeni Yıl Konutları ile Ceylan İnşaat, lansman fiyatlarıyla müşterilerine banka kredisi olmadan 48 ay vade ile faizsiz şirket finansmanı sunuyor. Projenin satışı devam eden son daireleri için Ceylan İnşaat, ‘Kişiye özel ödeme planı’ oluşturuyor. Bağdat Caddesi ve Fenerbahçe Stadı’na 500 metre, Kalamış Marina ve Moda’ya 750 metre mesafede bulunan Zer Muhteşem Yeni Yıl Konutları, ulaşım ağına yakınlığıyla dikkat çekiyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle çekirdek ailelerden kalabalık ailelere kadar farklı kesimlere hitap edecek projede; 91 m2 ile 204 m2 aralığındaki değişik tiplerde ve konumlarda alternatifler yer alıyor.





Sektörde ilk kez 11 farklı kampanyayı Babacan Kampanya’da buluşturdu

Babacan Holding, Port Royal, Palace, Premium, Suites ile ticari projeleri için ortak kampanya gerçekleştirdi. Babacan Kampanya ile yatırımcılar, kendi ödeme planlarını oluşturabilecekleri, yüzde 0 faizli ya da peşinatsız uzun vadeli ödeme planlarıyla buluşuyor. Babacan Holding ayrıca sektörde ilk defa oluşturduğu outlet bölümüne avantajlı daire seçeneklerini dahil ederek yatırımcılara ucuza konut sahibi olma imkanı da tanıyor.



Babacan Holding olarak Babacan kampanya ile yatırımcıların bütçelerine göre farklılaşan birbirinden cazip ödeme planı sunduklarının altını çizen Mehmet Babacan, “0 faizli ya da 0 peşinatlı, artan ödemeli ya da ara ödemeli cazip ödeme planları gibi fırsatlardan oluşan kampanyamızı kendi içimizde sunduğumuz iç finansman modelimizle de destekliyoruz. Yatırımcılarımız kampanya dahilinde ödeme planlarını kendi bütçelerine göre belirleyebiliyor. İstediği peşinatı ödeyerek, bütçesine göre belirlediği taksitleri, istediği vadelere yayabiliyor” diye konuştu.