23. Kalite Kongresi ve Türkiye Mükemmellik Ödül Töreni

KalDer ve TÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen 23. Kalite Kongresi ve Türkiye Mükemmellik Ödül Töreni, 18-19 Kasım’da, İstanbul Kongre Merkezi’nde, “Mükemmelliği Yaşamak” ana temasıyla dünyadan ve Türkiye’de iş dünyasının çok önemli isimlerini biraraya getirecek.

KalDer ve TÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen 23. Kalite Kongresi ve Türkiye Mükemmellik Ödül Töreni, 18-19 Kasım’da, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Her yıl 3.000’i aşkın izleyicinin takip ettiği Kongre, bu yıl 5 özel 16 paralel oturum ile “Mükemmelliği Yaşamak” ana temasıyla dünyadan ve Türkiye’den iş dünyasının çok önemli isimlerini ağırlayacak.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı A. Hamdi Doğan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cansen Başaran Symes’ın konuşmalarıyla başlayacak Kongre, açılışın hemen ardından gerçekleştireceği özel oturumlarla iş dünyasının duayen isimlerinden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, Orkestra Şefi ve Yönetim Danışmanı Itay Talgam, Anadolu’dan çıkan dünya çapında Türk markaları arasına girmeyi başaran Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Boydak ve Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu’nu ağırlayacak. Yabancı yönetici olarak Türk kültüründe yönetmek olgusunu Bosch Türkiye Temsilcisi ve Genel Müdürü Steven Young anlatacak, Mercedes Benz Türk CEO’su ve Başkanı Rainer Genes, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, IBM Türkiye Genel Müdürü Isabel Gomez Cagigas’da kongrede yeralacak.

“Demokrasilerde Katılımcılık ve Hesap Verebilirlik Kültürü”: Tüm dünyada karar alma süreçlerinde daha fazla söz sahibi olmayı isteyen vatandaşlar, katılımcı bir toplum için hesap verebilirlik kültürü tartışılacak. Oturumda Rachel Holloway, Eray Akdağ ve Şafak Pavey gibi isimler konuyu mercek altına alacak.

“Yerel Yönetimlerde Çağın Gereklerini Yakalamak ve Yönetim Kalitesi”: oturumunda ise İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Nilüfer Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey biraraya gelecek.

Mükemmeli yaşatan konular: “Tereddütsüz Yönetim Kalitesi, Türk Yıldızları Örneği” isimli oturumda, “hayati sorunlara hayati çözümler bulma yetisi” Türk Silahlı Kuvvetleri’nin pilotları ile tartışılacak. Kurumlar, yerinde ve zamanında alınması gereken kararları tereddütsüz uygulama çevikliğini 134. Akrotim Filo Komutanlığı’nın kıdemli pilotların anlatımıyla bir kez daha özümsemiş olacak.

İş dünyasındaki yönetim katlarında kadınların yerinin tartışılacağı “Yönetim Kadının Hakkıdır” oturumunda ise TBMM Başkan Vekili Meral Akşener, çalışma hayatında karşılaşılan cinsiyet eşitliği konusuna dair fikirlerini Ingıbjorg Solrun Gısladottır, Eski İzlanda Dış İşleri Bakanı, Un Women Avrupa ve Merkez Asya Bölgesel Direktörü ve diğer konuşmacılar eşliğinde konuklarla paylaşacak.

Gelişmiş ekonomilerin ve istihdamın can simidi “girişimciliği”, Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder anlatacak. Babadan kızlarına yönetimin nesilden nesile değişmesi sürecinde yaşananlar ise Nafi Güral ve Sema Güral Sürmeli’nin anlatımlarıyla farklı bir boyut kazanacak.

Türkiye Mükemmellik Ödül Töreni: 23. Kalite Kongresi kapsamında, KalDer ve TÜSİAD işbirliğiyle 21 yıl önce Ulusal Kalite Ödülü ismi ile başlayan Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nin ödül töreni ise 19 Kasım akşamı davetliler ve konuşmacılar eşliğinde gerçekleşecek.

17 Kasım’da Kongre Çalıştayları: Kongre’den bir gün önce, 17 Kasım tarihinde düzenlenecek Kongre Çalıştayları’nda ise bu yıl 11 konu başlığı ve 13 değerli isim yeralacak. Çalıştaylar’ın sonunda “Kongre Çalıştayı Katılım Sertifikası”na sahip olacak katılımcılar; koçluk becerilerinin iyileştirilmesi, çalışanların yetenekleriyle barışması, sebep sonuç bileşenlerinde mobing ve kurumsal yetkinliklere dair çok farklı konuları uzmanlar eşliğinde masaya yatıracak.

23. Kalite Kongresi Programı için:

http://www.kalitekongresi.org

