Bilişimin tüm aktörleri 4 gün süren CeBIT etkinliğinde İstanbul’da biraraya geldi.

Avrasya’nın en büyük Bilişim, Teknoloji ve İletişim Platformu CeBIT, 24- 27 Ekim tarihleri arasında üç büyük etkinliği CeBIT Bilişim Eurasia, CeBIT Global Konferans ve CeBIT Sinerji Zirvesi’ni biraraya getirdi. Türkiye başta olmak üzere Ortadoğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluğu’ndan 18 farklı ülkeden 1023 firmaya ev sahipliği yapan CeBIT, 93 farklı ülkeden gelen 131.358 ziyaretçiyi ağırladı.





14. kez düzenlenen CeBIT’e; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Kaşif, Polonya Sayısallaştırma Bakanlığından Kalinowski Przemyslaw, Bağımsız Nahçivan Cumhuriyeti Bakanı Rövşen Mammadov, Azerbaycan Ulaştırma ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Iltimas Mammadov, Bulgaristan Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Georgi Todorov, Bulgaristan Ekonomi ve Enerji Bakan Yardımcısı Yunal Tasim ile çok sayıda bürokrat katıldı.

CeBIT’e ilişkin görüşünü açıklayan Hifaş Genel Müdürü Alexander Kühnel, Türkiye’nin büyük bir “Bilişim Merkezi” olduğunu belirterek, “Bu yıl CeBIT Bilişim Eurasia’yı 14. kez gerçekleştirdik. Başarılı bir platform; ihtiyaç ve beklentileri karşılayan bir organizasyon için sürekli yeni arayışlar içinde partnerlerinimizle ve meslek örgütleri ile araştırmalar yapıyoruz. Bu araştırmalar sonucunda CeBIT Global Konferansı’nı bu yıl ilk defa düzenledik. Konferans programını daha uluslararası boyuta getirdik. Bunun gelecek için büyük bir adım olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. CeBIT Bilişim Eurasia bu yıl özel sektörün yanı sıra birçok uluslararası kurum ve devlet tarafından desteklendi. Bulgaristan, Kanada, Çin, Almanya, Polonya, Güney Kore, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tavyan gibi ülkeler, firmalarını fuar katılımı için destekledi. Polonya Sayısallaştırılma Bakanlığı adına Kalinowski Przemyslaw şunları söyledi; “CeBIT Bilişim Eurasia firmalarla işbirliği kurmak isteyen şirketler için çok iyi bir platform. Polonya modern teknolojilerin bir ülkesi olarak kendini sunmak ve ziyaretçilerin Polonya’da yatırım yapmaya teşvik edebilir.”



CeBIT Global Konferansı

İstanbul’da ilk kez düzenlenen CeBIT Global Konferansı, BİT sektörünün sorunlarını ve fırsatları tartışmak için IT sektöründen dünyaca ünlü kişileri tek bir çatı altında buluşturdu. BITKOM Avrupa’nın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri kurumu ve Deutsche Messe AG Almanya bu yılki konferansa yeni bir boyut kattı. Konferansın konuşmacılar arasında Google Mühendislik Direktörü Jeremy Doig; Scout 24 Grup CEO’su Dr. Martin Enderle ve Berlin Teknik Üniversitesi’nden Prof. Şahin Albayrak vardı. Seminer, konferans ve paneller dahil üç günlük etkinlik, tamamı tv.cebitbilisim.com adresinden dünya çapında canlı olarak yayınlandı. Konferansların kayıtları da www.cebitbilisim.com adresinden daha sonra da izlenebilecek. HTW Berlin Üniversitesi’nden Prof.Dr. Sven Prüser, şunları söyledi; “Bu yılın en önemli değişiklerinden biri CeBIT Global Konferansı oldu. Sektörün önemli isimleri, üst düzey karar vericiler birçok önemli konuyu gündeme getirdi ve tartıştı. Turkcell, Türk Telekom hatta Silikon Vadisi’nden Google, Microsoft ve G-Data temsilcileri şirketler gelecek vizyonlarını paylaşma fırsatı buldular.”

CeBIT Sinerji Zirvesi’ne ilişkin bilgi veren Semor A.Ş. Genel Müdürü Nezih Kuleyin, CeBIT Sinerji Zirvesi ile birlikte düzenlenen global konferansın zirveye bu yıl niteliksel bir sıçrama sağladığını belirtti.