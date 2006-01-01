Dünya mobilya sektörü İstanbul'da buluştu

Mobilya yan sanayi üretimi alanında dünyada önemli bir yeri olan Türkiye, 3 kıtadan gelen sektör liderlerini ZOW Fuarı kapsamında ağırladı. 17-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen fuara 20 ülkeden 250 katılımcı ve toplam 15 bin kişi katıldı.





5. ZOW ayrıntılarla herkesi yakaladı Mobilya yan sanayi üretimi alanında dünyada önemli bir yeri olan Türkiye, 3 kıtadan gelen sektör liderlerini ZOW Fuarı kapsamında ağırladı. 17-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen fuara 20 ülkeden 250 katılımcı ve toplam 15 bin kişi katıldı.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre mobilya sektörü son yıllarda yüzde 20 büyümeyle Türkiye genel büyümesinin de üzerinde performans gösteriyor. Yan sanayisiyle beraber gelişen sektörün uluslararası nitelikteki fuarları ise sözkonusu büyümeye paralel, katılımcıların sayısı ve niteliliğiyle ciddi bir dinamizm yaratıyor.

17-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen 5. ZOW Fuarı, gerek katılımcıları gerek ziyaretçileri gerek bünyesinde gerçekleştirilen panelleriyle sektörün geldiği aşamayı göstermek adına gövde gösterisine sahne oldu. Fuara yabancı ilgisi de yüksekti. Rusya, İran, Irak, Türk Cumhuriyetleri, Çin, İngiltere, İsveç, İtalya, Almanya, Hindistan, Güney Kore, Malezya, Tayvan gibi ülkelerin sektör temsilcileri yer aldı.



Özgürlük Adası’nın tasarımcısı ZOW’da

Mimar, iç mimar ve tasarımcıların buluştuğu, yurtdışı iş bağlantılarının yapıldığı ve sektörle ilgili son yenilikleri sunan ZOW Fuarı, ikinci gününde ZOW Essentials programı ile dikkat çekti. ZOW Essentials öncesi yapılan basın toplantısına, İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan tarafından Karadeniz’de yapılması düşünülen Özgürlük Adası’nın dünyaca ünlü tasarımcısı Dror Benshetrit’de katıldı. Panel öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında; Tasarımcı Dror Benshetrit, İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan, İnder Genel Başkanı Nazmi Durbakayım, İç Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Taner Gültekin, İnder Genel Sekreteri Abdullah Baysal, ZOW Almanya Genel Müdürü Horst Rudolph, ZOW Türkiye Müdürü Aykut Engin, sektör liderleri ve fuar katılımcıları yer aldı.

ZOW Türkiye Müdürü Aykut Engin: “Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Mobilya Endüstrisi İç Tasarım Aksesuar ve Ekipmanları Fuarı ZOW’un ikinci gününde birbirinden değerli katılımcılarımızla birlikteyiz. Fuarımız 20 farklı ülkeden 250 firma ve firma temsilcisinin katılımıyla 15bin m2’lik kapalı alanda gerçekleşiyor. Sektörde özellikle son yıllarda yapılan kıymetli yatırımlar ülkemizi bölgenin malzeme tedarik merkezi yaptı. Bölge ülkelerden gelen ziyaretçiler katılımcı firmalarımızın pazarlama faaliyetlerini olumlu yönde etkileyecek ve iş hacimlerini arttıracaktır” diye konuştu.

İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan: “Kentsel dönüşümle birlikte konut sahiplerinin daha güvenli ve güncel ihtiyaçlarına daha uygun konut ve işyerlerine sahip olması oldukça cazip bir hedef. Bunun neticesinde İnşaat Sektörü açısından bir pazar büyümesi de gerçekleşecek. Depreme dayanıklı olmayan binalar bir bir yıkılıyor. Depreme dayanıklı yeni binaların yapılması da sektörü canlandıracak. “ açıklamasında bulundu.

İNDER Genel Başkanı Nazmi Durbakayım: “İstanbul İnşaatçılar Derneği 1967 yılında kuruldu. O günden bu yana inşaat sektörü ile ilgili birçok çalışmada aktif rol aldık. Türkiye gelişim ve değişim süreci yaşıyor. Modern dünyayla bütünleşme, kentsel dönüşümle birlikte hızlanıyor. Bu anlamda kentsel dönüşüm mimari ve iç mimari için de büyük önem taşıyor. Bu tür fuarlar sektörümüzün canlanması, kültürlerarası etkileşim ve bilgi paylaşımının odak noktası olması açısından çok önemli. ZOW Fuarı sektörün en önemli fuarlarından. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Dünyaca Ünlü Tasarımcı Dror Benshetrit: “Mimari, iç mimari ve tasarım birbirinden ayrılamaz konular ve asla ayrı düşünülmemeli. Tüm dünyada sektörel anlamda bu tarz fuarların sayısı çok az. Sektör liderleri ve uzmanlar yeniliğe ayak uydurabilmek daha iyisini başarabilmek adına fuarları yakından takip etmeli. ZOW fuarı bu konuda çok başarılı” dedi.



ÇEBİ, sektöre yön çiziyor

ÇEBİ, 1979 yılında kuruldu ve 33 yıllık çaba, yatırım ve özverili çalışmanın sonucu olarak mobilya aksesuarları alanında önemli bir marka haline geldi. Öncelikle yalnızca mobilya aksesuarları konusunda üretim yapan firma, 2006 yılından itibaren kapı kolu sektörüne de yöneldi. 2007 yılından itibaren de ABS plastik malzemeden genç odaları için de aksesuarlar üreten firmanın ürün ailesi modern ve klasik tarzda mobilya kulpları, askılar, mobilya ayakları, genç mobilyası aksesuarları ve kapı kollarından oluşuyor.

ÇEBİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çebi, firmanın büyüme yolunda Ar-Ge’nin önemli bir yöntem olduğunu vurgulayarak şöyle konuşuyor: “Teknolojiye yapmış olduğumuz yatırımlar ve malzeme araştırmaları sayesinde uluslararası düzeyde mobilya üreticileri tarafından takdir edilen ve işbirliği yapılan bir konuma yükseldik. Şuan ürünlerimizle 41 ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz.”

Mustafa Çebi, öncelikli hedeflerini ise şöyle aktarıyor: “Değişen mobilya trendlerini takip eden fakat bunu yaparken de özgünlüğünden ve çizgisinden ödün vermeyen, böylece hem dönemin taleplerini karşılayan hem de uzun yıllar raflarda yer bulan ürünler ortaya çıkarmak.”

Çebi, ayrıca yeni bir oluşum içinde olduklarını belirterek, şu bilgileri veriyor: “2 yıldır distribütörlüğünü üstlendiğimiz FGV firması ile yakaladığımız başarıyı, sektörün önemli diğer isimlerini de bu yeni oluşuma dahil ederek arttırmayı hedefliyoruz. Bu oluşum içerisinde pek çok marka var, bunlar arasında tanınmış İtalyan kapı kolu firmalarından Colombo, Martinelli ve DND markalarını sayabiliriz. Confalonieri ve Con&Con firmalarının da ürünlerini Türk tüketicisi ile buluşturuyoruz. Teknik hırdavat denince kalitesi ve farklı çözümleri ile dikkat çeken İtaliana Ferramenta firması da bu oluşumdaki isimler arasında. Portekiz menşeili APC; kapı kolu ve kapı aksesuarları sektörünün başarılı markası ayrıca İtec adıyla elektronik kilit ve kollar ile şifreli dolap mekanizmaları da üretmekte. Çebi Global ile işbirliği sayesinde firmanın hemen hemen tüm ürünleri Türk tüketicisinin beğenisine sunuluyor.”



Meroğlu’dan yeni bir ürün

Meroğlu Ağaç Sanayi, MEO markasıyla 1972’den bu yana ahşap sektöründe faaliyet gösteriyor. 22 yıldır da mutfak sektörüne mobilya üretimi yapan firmanın 2. kuşak patronluğunu ise B. Okan Meroğlu yürütüyor. Endüstri Yüksek Mühendisi olan Meroğlu, firmanın gelişimi için Ar-Ge çalışmalarının olmazsa olmaz önemde olduğunu belirterek 2 yıldır yeni bir ürün üzerinde çalıştıklarını açıklıyor. Yürütülen Ür-Ge çalışması sonucunda kenar yapıştırma teknolojisinde yeni bir dönem başlattıklarını kaydeden Meroğlu, şu bilgiyi veriyor: “Kenar yapıştırma teknolojisini geliştirdik. KOSGEB’den destek aldık. Ürünün en önemli özelliği kenar kalitesidir. Kenar bantlama normalde bir çizgi ile olur. Yürütülen çalışmalar ile bu çizgiyi yok ettik. Makineyi kendimiz tasarladık. Yapıştırma teknolojisi için gerekli tutkalı kendimiz geliştirdik.”

Kenar yapıştırma teknoloji çalışmasında Türkiye’de benzer bir firmanın olmadığını açıklayan Okan Meroğlu, faydalı model için de Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yaptıklarını belirtiyor. Ürünün sararma, solma, su alma, çizilme, renk atma gibi bir sorunu bulunmadığını ve 1 metrekare dahi olsa hizmet verdiklerini kaydeden Mertoğlu, geliştirdikleri ürüne ilişkin şu bilgileri veriyor: “Şu anda 6 tane düz renk. 3 ahşap desen ve 3 tane metalik renk üzerinde çalışıyoruz. Ürünümüz, kapak olan her türlü yapı için uygulanabilir. Örneğin lake görünümü istenilen her türlü kapak için uygulanılabilir. Bundan sonra Avrupa ağırlıklı bir pazarda büyümek istiyoruz. Çünkü ürün İngiltere’de biliniyor ama Avrupa’da pek bilinmiyor.”

Ortadoğu yapılanmasını oluşturan Meroğlu, yeni ürün ile yurtdışında da iddialı olduğunu söylüyor. Üründe PVC değil özel tutkal kullandıklarını açıklayan Meroğlu, dünyada sözkonusu ürünü en iyi yapan firma olarak anılmak istediklerini söylüyor. Geçen yıl yüzde 27 büyüme gerçekleştirdiklerini dile getiren Meroğlu, Arap Baharı nedeniyle satışlarda hedeflerinin altında büyüme gerçekleştirdiklerini dile getiriyor. Meroğlu, “Yıllık 30 bin metrekare üretim yapıyoruz. Bu yıl kapasitemizin tamamını satacağımızı düşünüyorum. Ürünü aracı ile satmayacağız. Üreticileri direkt hedefliyoruz. Ayrıca 1-2 ay içerisinde çıkacak olan yeni bir ürünümüz daha var. Ev dekorasyonunda sıklıkla kullanılmaya başlanan gizli kitaplık, raf, TV modülü çalışmaları yapıyoruz” diye konuşuyor.



Samet, gözünü yurtdışına dikti

ZOW’un önemli markalarından olan Samet yüzde 100 Türk sermayeli yapısı, 40 yıllık sektör tecrübesiyle hızla büyümeye devam ediyor. Pazarın ortalama büyümesinin üzerinde performans gösteren Samet, menteşe ile başladığı üretimini mobilya- mutfak aksesuarları alanında yer alan ürünlerini katarak genişletti. Bugün Samet’in 4 bine yakın aktif ürünü bulunuyor. Çekmece sistemleri, menteşe grupları, kalkar kapaklar, sürme kapaklar, bağlantı grupları, aydınlatma sistemleri ve aksesuarlar olarak 7 ana kalemde üretim yapan Samet’in 120 kişilik Ar-Ge ekibi ise ürün çeşitliliğini arttıracak çalışmalara yoğunlaşıyor.

Samet Stratejik Pazarlama Grup Müdürü Noyan Özkaya, “Türkiye’yi yurtdışı arenada temsil eden Samet, kendi inovasyonunu yapan ve ürüne katma değer katacak çalışmalara odaklanan bir şirkettir” diyor ve “Toplam cironun yüzde 30’unu 90 ülkeye ihracattan elde eden Samet için 2013 İtalya, Almanya ve Rusya pazarında direkt yeniden yapılanma anlamına geliyor. 5 yıl içinde yüzde 50 hedefine ulaşmak istiyoruz” diye ekliyor. 200 milyon TL civarında cirosu olan Samet’in 2013 yılında da en az yüzde 10-15 iç pazarda büyüme hedefi bulunuyor. Sektörde ciddi bir haksız rekabet yaşandığını da kaydeden Özkaya, şu bilgileri veriyor: “Ürün grubumuzda en fazla rekabeti Uzakdoğu menşeli ürünlerde yaşıyoruz. Çin malı ürünler ülkeye farklı yollardan giriyor. Devlet bu sorunla baş etmeye çalışıyor. En büyük rekabeti burada yaşıyoruz ve bunlar kalitesiz ürünler. Tüketicinin evlerine bu ürünler sokuluyor. Büyük firmalar ise bizim için pazarı geliştiren rakipler. Saygı duyuyoruz.”

Samet’in 3 fabrikasında bin 200 kişi çalışıyor. Firma, üretim kapasitesini artırmak adına bu yıl yeni bir fabrika açılışı daha gerçekleştirecek.