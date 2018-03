Endüstrinin buluşma noktası

WIN Automation Fuarı 19-22 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Makine sektöründe lider firmaları tek çatı altında bulmak ve iş hacmini yükseltmek isteyenler WIN Automation Fuarı’nda 19-22 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde sektör profesyonelleriyle buluştu. Fuara Avrasya, Orta Doğu ve Afrika’dan yaklaşık 42 ülkenin satın alma heyetleri katıldı.

2023 ihracat hedefi içinde 100 milyar dolar paya talip makine imalat sektörü liderleri WIN Otomasyon Fuarı’nda, İstanbul’da biraraya geldi. İmalat sanayinin tüm kollarını hedef alan WIN Automation Fuarı’nda 1950 firma, toplam 30 bin 864 metrekare alan üzerinde ürünlerini tanıttı.

Endüstrinin devlerini biraraya getiren ve uluslararası katılımcıların olduğu fuarda; yüzde 100 yerli üretim olan ürünlerin yanısıra dünyada ilk kez alıcısıyla buluşan ürünler de yeraldı. Çin’den İtalya’ya, Portekiz’den Avusturya’ya birçok sektör devinin yanısıra özellikle metal işleme, gıda ve paketleme sanayisi, tekstil işleme, presleme ve ağır sanayi gibi sektörlerden katılımcı ve ziyaretçilerin bulunduğu ve Hannover Messe Bileşim A.Ş. tarafından organize edilen fuarda son teknoloji ürünler sergilendi.

Ekonomi Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da desteklenen fuarın açılış konuşmalarında özellikle WIN Automation’a katılan firmaların üretim gücü olmaksızın 2023 ihracat hedefine ulaşılmasının mümkün olmayacağı vurgulandı. İtalya Büyükelçisi Gianpaolo Scarante, Endüstriyel Otomasyon Sanayiciler Derneği (ENOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Sami Ömeroğlu, MÜSİAD Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu Başkanı Bekir Sami Nalbantoğlu, Hannover Messe Bileşim Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Alexander Kühnel, Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alp Arslan Ok, Türkiye İş Makinaları ve Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ve İstif Makinaları Distribütörleri İmalatçıları Derneği (İSDER) Genel Sekreteri Faruk Aksoy, Alman Elektrik ve Elektronik Sanayiciler Derneği (ZVEI) Danışmanı Martin Uhlendorf, Akışkan Gücü Derneği (AKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Atılgan açılışa katıldı.



WIN Fuarı görünmezi görünür kılıyor!

MÜSİAD Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu Başkanı Bekir Sami Nalbantoğlu, açılışta vurguladı: “WIN Fuarı görünmezi görünür kılıyor, altyapı sektörüne üretim yapan ve çalışan üreticileri tek platformda buluşturuyor. Bu tarz uzmanlaşma fuarları kalıcı büyüme için ihtiyaç duyulan altyapı ve tesislerin tanıtılması açısından büyük fırsat sağlıyor. Türkiye’nin 4 saat içerisinde dünya nüfusunun yüzde 75’ine havayoluyla ulaşım imkanı sağlayan bir konuma sahip olmasıyla, gelişen ve büyüyen ekonomisiyle doğal bir pazara sahip ülkemizde bu tip fuar ve kongre etkinliklerinin düzenlenmesi biz sektör temsilcilerini mutlu ediyor.”

İMDER ve İSDER Genel Sekreteri Faruk Aksoy, sektörün ihtiyacı ve talebi sonucunda 2006 yılında Türkiye’de kurulan ilk İstif Makinaları Derneği İSDER’in ana üretici firmaları ve genel distribütörleri bünyesinde toplayarak büyük güçlü bir sinerji oluşturduğunu, istif makinaları sektöründe önemli bir konuma kısa süre içerisinde geldiğini, şu an itibarıyla 54 üyesiyle sektörün yüzde 70’ini elinde tuttuğunu söyledi. Aksoy, şunları kaydetti: ”Avrupa’nın en büyük 6. istif makinaları pazarı durumundayız. 2013 yılı sektör hacmi 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ekonomisini de destekleyeceğimiz bir proje kapsamında bakanlıklarla yapılan önemli görüşmelerin ardından leasingli satışlarda KDV oranını yüzde 1’e kadar düşürmeyi başardık. Bundan sonraki amacımız ise tüm makine satışlarında KDV’yi yüzde 8’e düşürmek olacaktır.”

Hannover Messe Bileşim Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Alexander Kühnel ise bu yıl 21’incisi düzenlenen WIN Automation Fuarı’nda, Avrupa’nın dördüncü büyük ekonomisine sahip İtalya’nın ‘Avrasya İş Ortağı’ olarak yeraldığını anlattı. Fuarın ulusal ve uluslararası buluşma noktası olmaya devam ettiğini aktaran Kühnel, Ekonomi Bakanlığı’nın destekleriyle bu yıl Arnavutluk, Cezayir, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Ürdün, Sırbistan, Tunus, Özbekistan ve Yemen’den satın alma delegasyonlarını ve Anadolu’dan 38 şehirden satın almacıları ağırladıklarını belirtti.

ENOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Sami Ömeroğlu şu değerlendirmeyi yaptı: “Önümüzdeki dönem 2023 hedeflerine bugün burada yeralan firmalar olmadan ulaşmak mümkün değil. Endüstri otomasyon tek başına bir sektör ve gelecek dönem içinde çok net olmamakla birlikte 60 milyar dolar civarında olacak. Şirketlerin bu konuda katkısı çok büyük.”

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alp Arslan Ok, katılımcıların ürünlerini tanıtabilmesinin yanısıra fuar kapsamında düzenlenen panel ve konferanslarla da katılımcıların birçok konuda bilgilendiğini söyledi. Ok, “WIN Fuarları bu konuda uluslararası platformdaki yatırımcıları ülkemize getirerek bilgi akışını da kolaylaştırıyoruz aynı zamanda” dedi.



Bilardo oynayan robotlar ilgi odağı

Ağır sanayi ürünlerinin sergilendiği fuarda ziyaretçinin ilgisini çeken renkli otomasyon sistemler de mevcuttu. Bir yanda fuar için özel olarak programlanmış robot kolları bilardoda rakip tanımazken diğer tarafta fuarı dolaşan robot adamlar büyük ilgi gördü. Hayatı hızlandırmada sınır tanımayan teknoloji uzmanları 0.11 saniyede yaptıkları lazer markalama işlemleriyle de büyük beğeni topladı. Yüzde 100 yerli üretim elektrikli araç şarj istasyon sistemi, enerjinin dağıtım altyapısı, enerji kalitesi kontrolü, araçların hızlı veya normal hızlarda yüksek güvenlikte şarj edilmesi ve şarjın ücretlendirilmesine kadar olan tüm süreçte yeralarak kullanıcı ve dağıtım şebekesi için güvenli şarj koşullarını yerine getiriyor.

Akıllı Depolama Sistemleri: Yüzde 75’e varan yer tasarrufu sağlayan stok takip ve işletme yazılımlarıyla entegre edilebilen raf sistemleri aynı zamanda depo yüksekliğine ve çevre koşullarına da uyum sağlıyor.

TÜBİTAK destekli Türkiye’de ilk ve tek yerli üretim olan G-Bus otomasyon sistemleri; elektrik hattı üzerinden haberleşme yapılarak, herhangi bir data kablosuna ihtiyaç duyulmadan, busbar sistemine bağlı tüm yüklerin kontrolüne imkan veren akıllı busbar teknolojisi. Otomasyon sistemi, elektrik hattıyla bilgisayar arayüzü arasından iletişimi sağlayan bir modem ve önceden adreslenmiş çıkış fişlerinden oluşuyor. Ayrıca modemin bir sunucu bilgisayara bağlanmasıyla hem yerel ağ üzerinden hem de internet üzerinden otomasyon sistemine erişim mümkün. Bu şekilde sunucuya, bilgisayar arayüzünün yüklü olan her bilgisayardan kullanıcı adı ve şifresiyle bağlanılarak sistemdeki cihazların kontrolünü uzaktan gerçekleştirmek mümkün.

Fuar kapsamında düzenlenen “Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi” de sektörün sorun ve fırsatlarını çok sayıda konferans, panel, kurumsal etkinlik ve çözüm gösterisiyle ele aldı.