Enerji damla damla
Sektörel Fuarcılık tarafından düzenlenen UEVF 2013 - 4.Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı geniş ilgi gördü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız WOW Convention Center'da yaptığı konuşmada özel sektör dinamizmini sektöre kazandıracaklarını söyledi.
Ulusal Enerji Verimliliği Forumu 2013-4 (UEVF) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirildi. İki gün süren etkinliğe kamu kurum ve kuruluşları, özel sektörden üst düzey yöneticiler ve akademisyenler de katıldı.
Açılışta konuşan Taner Yıldız, Van ve Dicle bölgeleri hariç tutulduğunda Türkiye'deki kayıp kaçak oranının yüzde 9.4'ler civarında olduğunu belirterek “Bu oran AB ülkeleri ortalamasından daha düşük” dedi. “Politika ve stratejilerimizin temelinde yenilenebilir enerji kaynakları ve yerli kaynakların artırılması, enerji tasarrufunun daha yüksek seviyelere çıkarılması vardır” diyen Yıldız, Dağıtım şirketlerinin özelleşmesiyle özel sektör dinamizminin sektöre yansıyacağını söyledi.
Her yıl 15 milyar liralık tasarruf
Türkiye'nin ölçülebilir bütün sektörleri itibarıyla her yıl 15 milyar liralık yapabileceği bir tasarruf olduğunu belirten Yıldız, elektrik faturalarının toplamının 60 milyar lira olduğu dikkate alındığında bu oranın önemli bir tasarruf olduğunu söyledi. Yıldız, yalnız elektrikte değil, enerjinin bütün dallarında yapılacak tasarruflar ile 2023'e kadar Türkiye'nin yüzde 20'ler civarında bir tasarruf yapacağını söyledi. Yıldız, şu noktalara değindi: “Bunun bir kültür olarak yerleşmesini sağlamamız lazım. Kamu binalarından 150 adedine 50 milyon dolar civarında para harcadığımızda kendisini 3 buçuk yılda amorti ediyor. Rafinerilerimizde yeni yatırım yapmadan sadece kazan suyu sıcaklığı düşürülerek 1 yılda 21.5 milyon liralık bir tasarruf sağlanıyor. Damla damla göl olacak şekilde Her bir yaptığımız tasarrufla büyük bir noktaya doğru gidiyoruz. Şu ana kadar bu konuyla ilgili çalışmaların çoğu tamamlandı. Ama bunlar yeterli değil.”
İsraf haramdır
Fuara katılan TBMM Sanayi, Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mahmut Mücahit Fındıklı, Türkiye’de bir birim ürün üretmek için Avrupa Birliği üyesi ülkelerden iki buçuk kat daha fazla enerji harcandığına dikkat çekerek dünyada 2 milyara yakın bir nüfusun enerjiden yoksun olduğunu söyledi. Fındıklı, enerjiyi kullananların nasıl olsa parasını ödüyorum diyerek sorumsuzca kullanmaması gerektiğini söyleyerek, “Kaloriferi sonuna kadar yakıp pencereyi açmak sorumsuzca bir davranış olur. İsterseniz emeğe saygı, isterseniz bir nimet olarak kabul edin, her türlü israf haramdır” dedi.
Sigara benzeri kampanya enerjiye
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya Fuar konuşmasında kalkınma ve enerjinin birbiriyle ilgili olduğuna ve çevreye duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Palaz ise Türkiye’nin enerji sorunlarına yönelik yaratıcı çözümler üretmesi ve birçok projenin hayata geçirilmesi için Ar–Ge çalışmaları yaptıklarını söyledi. Termik santrallerdeki atık ısının kullanımı ile ilgili bir pilot projeyi Soma Termik Santrali’nde uyguladıklarını aktaran Palaz, elektrikli hibrid otomobil motoru ile ilgili çalışmaları için de laboratuvar hizmeti verdiklerini ifade etti.
Türkiye’nin tasarruf potansiyeli
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Yusuf Yazar fuarın açılış konuşmasında enerji verimliliği alanında Türkiye’nin büyük bir potansiyeli olduğunun altını çizerek “Türkiye’de yıllık 8 – 10 milyar dolarlık enerji tasarrufu potansiyeli bulunuyor. Geç kaldığımız her yıl bu potansiyel imkanımızı kaybediyoruz. Temiz enerji konusunda yüksek teknoloji ürünlerine yatırım yapmamız kaçınılmaz. Bilgilendirme, bilinçlendirme ve sivil toplum kuruluşları ile önemli eğitim işbirliklerine imza atmamız gerekiyor” dedi.
Güneş enerjisi tek alternatif
UEVF 2013 - 4. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda “Enerji Arz Güvenliği ve İklim Değişikliği Bağlamında Yenilenebilir Enerji” başlıklı bir panel düzenlendi. GÜNAM Başkanı Prof. Dr. Raşit Turan sunumunda, dünyanın bir yılda ihtiyacı olan elektrik enerjisinin 20 terawatt (TW), güneş enerjisinin ise 120 bin terawatt olduğunu belirterek, 2100 yılında dünya enerji ihtiyacının yüzde 60’lık bölümünün güneş enerjisinden sağlanacağının tahmin edildiğini aktardı. Türkiye’nin Avrupa’da en çok güneş ışığı alan ülke olduğunu, dünyanın en büyük güneş enerjisi kullanan ülkesi Almanya’dan ise 2 kat fazla güneş ışığı aldığını belirterek şöyle konuştu: “Türkiye’nin bir yılda ihtiyacı olan elektrik enerjisini üretmek için 950 kilometrekarelik (km2) bir güneş enerjisi santraline ihtiyaç var. Bunun maliyeti ise 300 milyar dolardır. Bu para Türkiye’nin 6 yıllık enerji ithalatına eşittir.”
Rüzgara 10 yılda 18 GW yatırım
TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven sunumunda Avrupa Birliği rüzgar enerjisi kurulu gücünün 100 gigawatt (GW) seviyesine ulaştığını, Türkiye’de ise tüm enerji üretimi için kurulu gücün 55 – 57 GW seviyesinde olduğuna dikkat çekti. AB’nin tüm enerji üretiminde rüzgar enerjisinin yüzde 10 paya ulaştığını, ancak bu oranın Türkiye’de yüzde 3 olduğunu sözlerine ekleyerek, “AB’de rüzgar enerjisi lideri Almanya, dünyada ise Çin’dir. Çin’in rüzgar enerjisi kurulu gücü 62,7 GW, Amerika’nın 47 GW, Türkiye’nin ise 2,3 GW’tır. Türkiye’nin 2023 yılı hedefi olan 20 GW kurulu güce ulaşması için önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 18 GW’lık yatırım yapması gerekmektedir” diye konuştu.
Aygaz ve Tüpraş binalarda enerji verimliliği için çalışacak
Koç Holding Enerji Grubu şirketlerinden Aygaz ve Tüpraş, iklim değişikliğine karşı Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) tarafından hazırlanan “Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi”ne imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın destek verdiği bildirgenin imza töreni İstanbul’da düzenlenen 4. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda gerçekleştirildi. İmza töreninde konuşan SKD Başkanı Galya Frayman Molinas, Dünyadaki enerjinin yaklaşık yüzde 40’ının binalarda kullanıldığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Bildirgemizde de belirttiğimiz gibi yüzde 40’lık bu oran ulaşım ya da endüstrideki kullanım miktarının üzerinde. Binalarda kullanılan enerji iklim değişikliğinin ana etkenlerinden biri ve bu nedenle dikkatle ele alınması gerekiyor.”
Garanti “Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi”ni imzaladı
Garanti Bankası, 2012 yılında üye olduğu İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından yayınlanan “Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi”ni imzaladı. İmza törenine katılan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin şöyle konuştu: “Bildirgeye imza atarak, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsata yani binalarda enerji verimliliği konusuna dikkat çekmeyi hedefledik. Bu kapsamda, özellikle bankacılık sektöründe karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan enerji tüketimine odaklanarak, çevreye karşı duyarlılığımızı iş süreçlerimize yansıtıyoruz. Bildirgeye desteğimizin, bankacılık sektörü dahil olmak üzere, ofis faaliyetlerinin çevre dostu hale getirilmesi adına teşvik edici bir etki yaratmasını diliyoruz.”
Cemdağ 4. Ulusal Enerji Verimliliği Fuarı’nda
Cemdağ, 32. Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde 4. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na LED teknolojisi kullanılarak geliştirilen profesyonel yol aydınlatma armatürü Magnum serisi ile yer aldı. Cemdağ’ın Magnum serisi; dayanıklı, 50 bin saat üzeri armatür ömrü olan hammadde kullanımı ve alüminyum enjeksiyon gövde yapısı ile üretildi. Geri dönüşümlü hammadde ile tasarlanan ve içerisinde civa bulundurmayan Magnum serisi, 50 bin saat armatür ömrü sunuyor. Altı farklı montaj modülü sayesinde farklı konsol açılarına da uyumluluk gösteriyor. Yol aydınlatmasına uygun tasarlanan ve içerisinde optik sistem barındıran Magnum, etkin iş yönetimi sayesinde bakım ve servis maliyetini de düşürüyor.
Siemens, fuarda ürünlerini tanıttı
Siemens, ürün ve teknolojilerini Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda (UEVF) tanıttı. Siemens’in tanıttığı ürün ve çözümler arasında farklı sektörlerdeki tesisler için yeni enerji verimliliği uygulamaları da yer aldı. Fuarda Bina Teknolojileri, Alçak Gerilim Sistemleri, Enerji Verimliliği Hizmetleri ile Elektrik ve Otomasyon Sistemleri’ne yönelik çözümlerini tanıtan Siemens, ayrıca gaz, su ve elektrik dağıtım şirketlerinin verimliliğini yükselten Akıllı Şebekeler uygulamalarıyla endüstriyel tesislerin gelişimine katkı sağlayan Hız Kontrol Sistemleri SINAMICS ve Yüksek Verimli Motorlar SIMOTICS ile Türkiye genelinde pek çok kuruluşa Enerji Yöneticisi yetiştiren Siemens Akademi’nin de bulunduğu Siemens Eğitim Merkezi’ni UEVF’de ilgili sektörlerin profesyonelleriyle buluşturdu.
Schneider Electric’ten sürdürülebilir enerji çözümleri
32. Enerji Verimliliği Haftası etkinliklerinin en önemli halkalarından biri olan 4. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na sponsor olarak destek veren Schneider Electric, sürdürülebilir enerji çözümlerini hem standında tanıttı, hem de konuyla ilgili 2 panelde yer alarak ziyaretçilerle bilgilerini paylaştı. Enerji verimliliği konusunda yenilikçi ürün, teknoloji ve uygulamaların tanıtıldığı bir platform olan fuarda Schneider Electric, sürdürülebilir bir gelecek sağlanmasına hizmet eden Enerji Üniversitesi’ni, Enerji Verimliliği Danışmanlık Firması kimliğini ve REM Uzaktan Enerji İzleme Sistemini ziyaretçilerin bilgisine sundu.
Schneider Electric tarafından hayata geçirilen Enerji Üniversitesi, çeşitli uygulamalarda enerji verimliliği sağlayan çözümlere ilişkin temellerin sunulduğu bir eğitim platformu.
SEVAP-13 ÖDÜLLERİ
Forum kapsamında Sanayide Enerji Verimliliği (SEVAP – 13) Ödülleri verildi. Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması (SENVER) ödülleri de sahiplerini buldu. Proje yarışmaları; Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri (SEVAP), Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET) ve Enerji Verimli Ürün (EVÜ) olmak üzere üç ana gruptan oluşuyor.
Birincilik Ödülleri:
SEVAP–2: TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
SEVAP–3: PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Enerji Santrali
EVET : Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
EVÜ : Arçelik Kurutucu ve Elektrik Motorları İşletmesi
Arçelik’e ödül
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Proje Yarışması’nda (SENVER) En Verimli Ürün (EVÜ) kategorisinde, Arçelik’in üretmekte olduğu IE3 verimliliğe sahip elektrik motorları birinci oldu. Töreninde, ödülü Arçelik A.Ş. Kurutucu ve Elektrik Motorları İşletmesi-Ürün Direktörü Mehmet Savaş, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Taner Yıldız’ın elinden aldı. Arçelik’in kendi ürettiği verimli motorları, en az enerji tüketen çamaşır ve bulaşık makinelerinde kullanılmaktadır.
Türkiye’nin en verimli endüstriyel tesisi Kaleseramik’te
Kaleseramik, “Türkiye’nin En Verimli Endüstriyel Tesisi” unvanı ile birinciliğe layık görüldü. Ödülü alan Kale Grubu Yapı Ürünleri Grubu Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Selim Ergün, yoğun enerji kullandıklarını belirterek, “Dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip ederek, çevreye duyarlı ve maliyet düşürücü çalışmalar için her yıl enerji verimliliği projelerine önemli kaynaklar ayırıyoruz. Projelerimizi ‘Aydınlatma Verimliliği’, ‘Lokal Kompanzasyon Uygulanması’, ‘Bor Esaslı Yağ Katkı Maddesi Kullanımı’, ‘Sürekli Mıknatıslı Senkron Tork Motor Kullanımı’ ve ‘Atık Isı Geri Kazanımı’ olarak 5 ana başlık altında, maksimum verimlilik amacıyla geliştirdik” dedi. Ergün, fabrikalarının verimli şartlarda çalışmasıyla tasarruf oranlarının elektrikte 3.900.000 kWh, doğalgazda 3.800.000 Sm3 ve su kullanımında yüzde 16 azaltma ile 267.000 ton/yıl olarak gerçekleştiğini söyledi.