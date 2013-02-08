KOBİ'lere Temiz Üretim Desteği

TOSYÖV Kocaeli Destekleme Derneği tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) işbirliğiyle Gebze Ticaret Odası evsahipliğinde, Temiz Üretim Mali Destek Programları ve KOSGEB destekleri, Gebze'de KOBİ'lere ve girişimcilere tanıtıldı.





KOBİ tanımını sağlayan mevcut ve yeni girişimlerin, kar amacı güden kooperatiflerin üretim süreçlerinin gözden geçirilerek çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve bölgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün arttırılmasına katkı amacına yönelik Temiz Üretim Mali Destek Programları Semineri, TOSYÖV Kocaeli Destekleme Derneği tarafından, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı işbirliğiyle, Gebze Ticaret Odası evsahipliğinde, Gebze'de gerçekleştirildi. Toplantıya TOSYÖV eski Başkanı, Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve KobiEfor Sahibi Yalçın Sönmez, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, TOSYÖV Kocaeli Destekleme Derneği Başkanı Uğur Saray ve TOSYÖV Kocaeli Destekleme Derneği Üyeleri, KOBİ temsilcileri ve girişimci adayları katıldı.



Açılışta konuşan Yalçın Sönmez, TOSYÖV'ün kurumsal yapısının kapsayıcılığını aktardı. Buna göre; Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB, TÜBİTAK gibi kamu kurumları, TOBB, TESK, TİM, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası gibi yarı kamusal sivil toplum kuruluşları, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi gibi üniversiteler, KalDer, KAGİDER, TÜGİAD, TÜGİK, Marmara Grubu Vakfı, İktisadi Kalkınma Vakfı, Buluş Adamları Derneği gibi sivil toplum kuruluşları, Mütevelli Heyet Üyeliği ve Kurumsal Üye olarak TOSYÖV çatısı altında.

Yalçın Sönmez, Türkiye'nin gelişmesi ve sürdürülebilir kalkınması bağlamında TOSYÖV'ün misyonunun KOBİ'lerin ve girişimcilerin rekabet gücünü arttırmak olduğunun altını çizdi: "TOSYÖV girişimciliğin gelişmesine odaklanan bir stratejiyle etkin ve en geniş katılımlı işbirliği platformları oluşturarak KOBİ'lerin değişim ve dönüşümüne sinerji sağlıyor. "Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmek, 500 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirmek ve 25 bin doları aşan kişi başı gelir elde etmek" gibi Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerine atıfla söylüyorum; Türkiye bunu başarma potansiyeline sahiptir. Bunun da biricik anahtarı dönüşümdür. Türkiye'nin dönüşümü ise KOBİ'lerin dönüşmesine bağlıdır. KOBİ'lerin değişerek dönüşmesi; kurumsallaşma, girişimcilik, Ar-Ge, inovasyon, küreselleşme, bilgi, iletişim, teknoloji, sermaye, eğitim, kalite, maliyet ve ölçek gibi olgularla şekillenmektedir. Bu özelliklerin tümünü birden "Rekabetçilik" olarak özetliyoruz.

Görevimiz; ülkemizin ve KOBİ?lerimizin rekabet gücünü, paydaşlarımızın da potansiyelini harekete geçirerek arttırmaktır. "KOBİ'ler dönüşmeden dönüşüm olmaz" diyoruz ama dönüşüm de KOBİ'lerin kendisinden beklenemez. Değişime toplumun bütün kuvvetlerini katmalı, hepsinin önünü açmalıyız. Dönüşümün kamu, odalar, meslek birlikleri, üniversite, STK'lar, öncü özel sektör, uzmanlar, danışmanlar, kredi ve finans kurumları gibi aktörleri mevcuttur. Bu aktörler KOBİ'lere yönelik ortak bir politika izlediklerinde Türkiye'de köklü bir dönüşüm rüzgarı estireceklerdir. TOSYÖV merkezi ve yerel planda değişimin aktörlerini kalıcı platformlarda birleştirmeyi bir politika olarak benimsedi ve uyguladı. Elde ettiği sonuçlar bu yaklaşımın isabetini kanıtladı."

KOBİ'lerdeki değişim dinamiğinin beşeri sermaye olacağını da vurgulayan Sönmez şunları kaydetti: "Beşeri sermayenin girişimci özelliği esas olandır. Türkiye'nin geride kaldığı en hassas nokta budur. Bu bağlamda KOSGEB'in uygulamaya koyduğu girişimci eğitimlerini ve YÖK'ün müfredata aldığı girişimci derslerini çok önemsiyor ve destekliyoruz. TOSYÖV olarak KOSGEB'le imzaladığımız protokol çerçevesinde çok sayıda değişik ilimizde yaptığımız eğitimlerle binlerce bilinçli ve yeni girişimcinin gücünü Türkiye?nin gücüne katıyoruz."



Rüzgar ve güneş enerjisine ağırlık verilmeli

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, "Temiz Üretim Mali Destek Programı" nı anlattı. Programın amacı KOBİ tanımı çerçevesinde mevcut ve yeni girişimlerin, kar amacı güden kooperatiflerin üretim süreçlerinin gözden geçirilerek çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve TR42 Düzey 2 Bölgesi'nin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak. Çiler açıklanan programın önceliklerini şöyle sıraladı: 'Atıkların kaynağında azaltılması. Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması. Çevreye dost ürünlerin tasarlanması. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması."

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına önümüzdeki dönemde ağırlık vermesi gerektiğini vurgulayan Çiler, "Bu programda da yenilenebilir enerji konusunun özellikle vurgulanması ülkemiz açısından son derece sevindirici bir gelişmedir. Diğer yandan teknolojik gelişmelerin sürdürülebilir kalkınmaya olumlu yönde katkıları olacağı inancı hakimdir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin doğal kaynakların daha verimli kullanımı ve tükenmekte olan kaynaklara alternatifler bulunması yönünde yeni olanaklar sağladığı bir gerçektir" dedi. Sürdürülebilir rekabet için eğitime önem verdiklerini, düzenledikleri eğitimlerin yanısıra mobil eğitim araçları da bulunduğunu, bir üyelerinin insan atıklarıyla enerji, yani petrol elde ettiğini ifade etti. Çiler, Bilişim Vadisi'ni de Gebze Muallimköy'de kuracaklarını açıkladı.



KOBİ'ler örgütlenmeli

TOSYÖV Kocaeli Destekleme Derneği Başkanı Uğur Saray, KOBİ'lere derneklerine üye olma çağrısı yaptı. Saray şunları söyledi: "TOSYÖV KOBİ'ler için gönüllü bir çalışma platformudur. TOSYÖV odağında KOBİ ve girişimcilik olan bir STK'dır. Bu iki değerin desteklenmesi için kurulan TOSYÖV Kocaeli Destekleme Derneğimiz'e üye olmanız, istihdama, üretime ve KOBİ gücü ile kalkınmanın artmasına destek sunmanız anlamına gelmektedir. 2013 yılı Ocak ayından itibaren tüm çalışmalarımızı www.tosyovkocaeli.org adresinden takip edebilirsiniz. Kocaeli'nin en güçlü kurum ve kuruluşlarını biraraya getirdik. En başta Gebze Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Güzeller OSB ve yeni nesilleri yetiştiren Kocaeli Üniversitesi üyelerimiz. Kalkınma ajansıyla birlikte bir girişimcilik sınıfı açtık. Seçilen 30 girişimci adayı 3 hafta eğitim alacak."



KOSGEB, KOBİ'leri büyütüyor

KOSGEB Kocaeli Hizmet Merkezi Müdürü Ertuğrul Çetinkaya, amaçlarının KOBİ'lerin ekonomideki payını, etkinliğini arttırmak, ihracatlarını yükseltmek olduğunu söyledi. SGK ve vergi borcu olmayan KOBİ'lerin proje veya genel destek için kendilerine başvurabileceğini ifade eden Çetinkaya, KOBİ'nin aynı anda en fazla 3 destek programından yararlanabileceğini kaydetti.



Temiz Üretim Mali Destek Programı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ahmet Yazıcı ve Uzman Hüseyin Özgür Ünsal, programı anlattı: "MARKA tarafından sağlanacak mali kaynağın toplam tutarı: 8.500.000 TL. Destek tutarı: Asgari 30.000 TL ve Azami 400.000 TL. Hiçbir destek projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25'inden az ve yüzde 50'sinden fazla olamıyor. Programa, KOBİ tanımını sağlayan mevcut ve yeni girişimler, kar amacı güden kooperatifler başvurabiliyor. Başvuruların alınması için son tarih ise 8 Şubat 2013 saat 17.00."

