Ekonomide 2017’ye umutla giriyoruz; Reel sektöre cansuyu

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) aldığı kararlarla 2017’nin üstündeki bulutları dağıttı.Teşvikler ve krediler genişletildi. En büyük teşvik ve tedbir küçük işletmelere ayrıldı. KOBİ’lere 250 milyar TL kredi verilecek. 2017 kamu için tasarruf, piyasa için bereket yılı olacak.

Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) 2017’ye yönelik beklenen kararlarını aldı ve açıkladı. Teşvik ve destekler KOBİ’lere yöneldi. Niçin? Firmaların nakit sıkıntısı 40 milyar TL civarında hesaplandı. İşletmeleri ferahlatmak gerek. Ayrıca istihdam yavaşta olsa artmalı. Bunun için ne diyorduk? KOBİ’lere ağırlık verilmeli. Hükümet tam da bunu yaptı. ‘Kredi Garanti Fonu’nun kefaletiyle 250 milyar liraya kadar yeni bir kredi hacmi oluşturdu. İhracat kredilerinde garanti teminatı yüzde 100’e çıkarıldı, KOBİ’lere yüzde 90, ticari kredilerde yüzde 85 uygulanacak. Kaynak 2017 bütçesinde ve arızi gelirlerden sağlanacak. Ayrıntılara bakalım:

Yatırımlara yeni destek: 2017’de özel sektör yatırımlarına teşvikler genişliyor. İmalat sanayine yatırım teşvik kapsamındaki projelere artı destek verilecek. 2017 yılında yatırıma katkı oranı mevcutun üzerine yüzde 15 daha artırılacak. Bu destek yatırımla sınırlı değil, bütün işi kapsayacak. Kurumlar Vergisi indirimi diğer kazançlara da uygulanacak.

İnşaat işlerinde KDV iadesi: Asgari ücret desteğinden yararlanan işletmelere kolaylık olarak, esas prim ödeme gün sayısına karşılık gelen 2017 Ocak, Şubat, Mart üç aylık primleri 2017’nin Ekim, Kasım, Aralık ayına ötelenecek.

İş içinde eğitim: İşbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kursları, girişimcilik eğitim programları güçlendirilecek. Bu kapsamda özel sektörde 500 bin kişi İŞKUR’un programlarından yararlandırılacak.

İstihdam: Toplum Yararına Çalışma Programı ile 100 bin kişilik yeni istihdam yaratılacak. Yeni istihdam yaratan işletmelere ilk yıl asgari ücretin yarısı, ikinci yıl yüzde 25’ine kadar destek verilecek.

Krediler için yeni KOBİ tanımı: Bankaların KOBİ kredileri yeniden yapılandırıldı; 40 milyon ve aşağısı olan KOBİ ciro tanımı 125 milyon liraya çıkarıldı.

İhracat kredi desteği: İhracatı çeşitlendirmek, katmadeğerini ve ihracat miktarını artırmak amacıyla Eximbank’ın sermayesi yükseltilecek. Eximbank tarafından kullandırılan kredilerde risk ağırlığını sıfırlamaya yönelik sermaye yeterlilik oranı ve krediler artırılacak. Yurtdışı yükleniciler veya müteahhitlik hizmetlerinde kullandırılan döviz kredilerinde, Türk malı ve hizmetlere yönelik kısımda sıfır faiz uygulanacak.

KOBİ’ye faizsiz kredi: KOBİ’lere yönelik faizsiz, ilk 12 ay için geri ödemesiz olmak üzere 3 yıl vadeli 50 bin lira kredi sağlanacak. KOSGEB’e üye olan küçük işletmelerin 12 ay içindeki kredi ihtiyaçlarını karşılamak için 50 bin lira verilecek, geri ödeme üçer aylık eşit taksitlerle olacak.

2017 kamuda tasarruf yılı: Önceliği olmayan harcamalar yapılmayacak, yeni bina, araba vb. alma olmayacak. Fuzuli seyahatler iptal edilecek.

Sicil affı gelecek: Bankacılık sisteminde kara listeye kayıtlı işletmelere sicil affı getirilecek, kredi borçlanmalarının önü açılacak.