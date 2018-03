MÜSİAD Bilim ve Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD), bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirdiği “MÜSİAD Bilim ve Teknoloji Ödülleri” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katıldığı törenle sahiplerini buldu. Dergimiz KobiEfor’un Danışma Kurulu Üyesi olan Prof.Dr. Metin Yerebakan, Bilim ve Teknoloji Onur Ödülü’nün sahibi oldu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD), bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirdiği ‘MÜSİAD Bilim ve Teknoloji Ödülleri’ sahiplerini buldu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün ‘Ulusal Bilim, Teknoloji ve Sanayinin Gelişimine Katkı Jüri Özel Ödülü’nü aldığı etkinlikte; Prof.Dr. Metin Yerebakan Bilim ve Teknoloji Onur Ödülü, Prof.Dr. İsmail Lazoğlu Bilim ve Teknolojide Yol Açanlar Ödülü, Baykar Makine A.Ş.; Ulusal Teknolojinin Gelişimine Katkı Ödülü, Prof.Dr. Ahmet Oral ve NanoMagnetics Ltd. Ulusal Teknolojinin Gelişimine Katkı Ödülü, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM), Ar-Ge ve İnovasyonun Gelişimine Katkı Ödülü aldı.

Ulusal ve kurumsal düzeyde teknoloji farkındalığının oluşması ve MÜSİAD’ın gelişmesine yaptığı katkılarından dolayı, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak da Ulusal Bilim ve Teknolojide Farkındalık Oluşturma Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Bireylerin, firmaların veya ülkelerin öne çıkabilmelerinin tek yolu teknoloji üretme ve kullanma becerilerinden geçiyor. Bakınız, sanayi üretiminde, sektörleri hala düşük, orta ve yüksek teknolojili sektörler olarak tasnif edebiliyoruz. Ancak yakın zamanda böyle bir tasnifin anlamını yitirebileceğini düşünüyorum. Çünkü her üründe teknoloji olacak. Artık zenginlik kaynağımızın teknoloji olması gerekiyor” dedi. Daha zengin, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için bilim, teknoloji ve sanayi üzerinde ekonomik ve sosyal refahı inşa etmek gerektiğini söyleyen Bakan Özlü, “Bunlardan biri olmazsa, biri güçlü olmazsa, hedeflerimize ulaşamayız. Türkiye, her alanda bilgi üretmeli; bu bilgiyi teknolojiye dönüştürmeli ve bu teknolojiyi ürüne ve üretim sistemine enjekte etmeli” diye konuştu. Kamuda ve özel sektörde, Ar-Ge harcamalarının sürekli arttığı bir dönem yaşandığını söyleyen Özlü, “Bugün Ar-Ge harcamalarının yarıdan fazlasını özel sektör gerçekleştiriyor. Bugün özel sektör Ar-Ge merkezi sayımız 400’ü geçti. İnşallah bu rakamı birkaç yıl içinde bine çıkaracağız” bilgisini verdi.



Özlü: “Tasarı meclisten geçerse devrim niteliği taşıyacak”

Bilim, sanayi ve teknolojide sıçrama yapmak için tüm yapıyı yeniden tasarladıklarını ifade eden Özlü, şu bilgileri verdi: “Önerdiğimiz kanun tasarısıyla öncelikle Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nu kaldırıyor, yerine daha hızlı ve etkin çalışacak bir yapıda tasarladığımız Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu’nu kuruyoruz. Bu kurulun alacağı kararları etkin bir şekilde uygulayabilmek amacıyla Ar-Ge ve Teknoloji Özel Hesabı’nı da kuruyoruz. Böylece Ar-Ge’ye ayırdığımız kaynağı hem artırma hem de daha etkin kullanma, daha doğru alanlara kanalize etme imkanı bulacağız” dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, “Ödülün konusu, hep ifade ettiğimiz, katmadeğeri yüksek ürünleri dizayn etmenin, sonra da üretmenin yolunun geçtiği, bilim ve teknoloji olunca, hepimiz için daha da anlamlı oluyor” dedi.