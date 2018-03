Zamanın ruhu emrediyor; Her Yerde ve Şeyde Dijitalleşin!

SİSTEMLERİN SİSTEMİ: DİJİTAL EKOSİSTEM

Artık yer gök dijitalleşiyor. Nesneler ve makineler insan gözetimsiz birbiriyle iletişim kuruyor ve üretiyor. Robotlar, duygu ve sevgi dışında, tüm yaşam faaliyetini insandan devralıyor. “Tembellik hakkı”nı ütopya olmaktan çıkaracak bir dijital dönüşüm çağına girdik. Bu bir devrim değil, hızlandırılmış bir evrim olarak yaşanıyor. Kim ve nerede olursanız olun; ilk adımı atın, dijital dünyadaki yerinizi belirleyin; aksi halde reel dünya elinizden kayıp gidecek.



Dijital teknolojiler ekonomiyi ve sosyo kültürel yapıyı değiştiriyor. Geleneksel üretim ve toplumsallık kayboluyor, yenisi geliyor.

Bu bir dönüm noktasıdır.

Bu dönüm noktası sadece ekonomik düzeni değiştirmekle kalmıyor; toplumun iş yapma biçimlerini, insan ilişkilerini eskitiyor, yerine yeni bir düzen, yeni ilişki biçimleri ve yeni bir dünya görüşü yerleştiriyor.

Dijital değişim ve dönüşümün etkilemediği hiçbir nokta kalmadı. İş, rekabet, üretim, tüketim, hizmet, iletişim, pazarlama, satış, ticaret, ekonomi, finans, insan kaynakları, eğitim, sağlık, savunma, ulaştırma ve hatta devletler ve ülkeler dijital dönüşüm temelli bir başkalaşma sürecine girdiler.

Bundan kaçış mümkün değil. Zorunlu olarak bu büyük dijital ekosistemin bir parçası olacağız.

İnternet ve mobilin hızla dönüştürdüğü yeni dijital çağda tüm alanlar birbirini tetikliyor, etkiliyor, birleştiriyor ve büyütüyor. Örneğin; 4.5G teknolojisi internet ve mobil kullanımını, dijitalleşme siber güvenliği, mobil teknolojiler IoT ve giyilebilir teknolojileri, veri merkezleri bulut hizmetlerini, bulut büyük veriyi, büyük veri pazarlamayı, IoT büyük veriyi, sanal gerçeklik artırılmış gerçekliği vb. etkileyerek dönüştürüyor. Hemen her alanda yeni iş modelleri ve yeni uygulamaların oluşmasına neden oluyor.

“Dijital dönüşüm”ün kavranması da zaten tüm dönüşüm alanlarının bütünlüğünü görmekten geçiyor.

KobiEfor bu sayısının kapak konusunda “herkese hemen lazım” dijital dönüşüm alanlarına ve dijital ekosisteme bakıyor.



Bilişim ‘SANAYİ’ oldu

Türkiye bilişim sektörü 2016 yılında yüzde 14.4 oranında büyüyerek 94.3 milyar liraya ulaştı ve öncü sektör olduğunu kanıtladı. Ve biz “Endüstri 4.0” devriminden söz ederken aslında ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ ile açılan bir yeni dünyadan söz etmiş oluyoruz. Sektörün amiral gemisi ise yazılımdır.



Bütün dünyada ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ (BİT) sektörünün ekonomik ve toplumsal gelişmedeki öncü rolü kabul edilmişken bizde sektör düne kadar layık olduğu yere konulamıyordu. Gecikmeyle de olsa bu düzeltme yapıldı. 7033 Sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun olan 18/06/2017 Üretim Reform Paketi” ile ‘Yazılımcılar’ ve ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ üretenler ‘Sanayici’ olarak tanımlandı. Bu durum sektörün teşvik ve desteklerden yararlanması bakımından çok önemli. Ayrıca geleneksel sanayi sektörünün ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ sektörü ile bütünleşmesi yönünden de atılan adım büyük değer taşımaktadır.



Türkiye bilişim sektörünün bugün 1 milyar dolarlık yazılım ihracatı bulunuyor. Yazılımın düne kadar hizmet olarak görülmesi sektörün gelişmesine engel teşkil ediyordu. Sanayi kapsamına alınınca hedef yazılım ihracatında 6.5 milyar doları aşmak ve özellikle Orta Doğu ve Türk cumhuriyetlerinin yazılım merkezi olmak diye belirlendi. Bundan böyle artık devlet destekleriyle yazılım ya da bilişim sanayi bölgeleri kurulabilecek.



‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ sektörünün kanunla ‘sanayi’ sayılması, sektöre bakışın toplumsal bilinç haline gelmesini de hızlandıracaktır. KobiEfor Dergisi olarak 15 yıldır büyük emek harcadığımız bir konuda amaca ulaşmış olmanın hazzını da yaşıyoruz.



Dijital ekosistem(ler)

Dijital dönüşüm; dijital organizasyonlar içinde veya dijital ağların etrafında şekilleniyor; sosyal, mobil, analitik ve bulut (SMAC) kategorisinden güçler, büyük bir dönüşüm rüzgarı estiriyor.

Bu rüzgar pazarları yeniden şekillendiriyor, çalışma ve yaşama biçimini yeniliyor.

Şirketler artık kendi ağlarının etrafında geniş bir yelpazede diğer sayısal işletmelere, dijital müşterilere ve dijital cihazlara dokunan yeni dijital ekosistem bileşenlerinin parçaları haline geliyor.

Niçin? Çünkü pazara hakim olma yarışında ekosistemler teknolojiler kadar önem kazanıyor.

Bilim ve teknolojik gelişmelerin yarattığı yeni ekosistemleri kavramak, sürece uyumu hızlandırmada belirleyici oluyor.

Dijital ekosistem dediğimizde, organizmaların; düşünce sistemleri, inanç sistemleri, eğitim sistemleri, ticari sistemler, finansman sistemleri, bilimsel ve teknolojik sistemler, sosyal, siyasi ve kültürel sistemler, hukuk sistemleri ve yönetim sistemlerini bir bütün olarak ifade ediyoruz. Buna "sistemlerin sistemi" diyebiliyoruz.



Dijital teknolojinin yarattığı ekosistemi internet ekonomisi bağlamında alt başlıklarla görmeye çalışalım:



Rakip ve müşteri tanımı değişiyor: Herhangi bir elektronik araçla erişebildiğimiz bütün üreticiler "potansiyel rakip", tüketiciler de "potansiyel müşteri" oluyor.