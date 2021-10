Ülke ekonomisi ve insanına sürdürülebilir katkı sağlıyor: Yapı Kredi, 77 yaşında

Türkiye’nin ilk özel bankası olarak 1 milyon lira sermaye ile 9 Eylül 1944’te kurulan Yapı Kredi, 77’nci yaşını kutluyor. Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, kuruldukları günden bugüne ülke ekonomisini ve insanını desteklediklerini belirterek, “Ülkemize ve toplumumuza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunu yaparken, gelecek nesillere güzel yarınlar bırakmak adına sürdürülebilirlik konularına da hassasiyet gösterip, uzun dönemli değer yaratıyoruz” dedi.

2021 yılının ilk yarısında ülke ekonomisine 441 milyar TL katkı sağladıklarını söyleyen Erün, nakdi kredileri yüzde 25 artışla 318.1 milyar liranın üzerine taşıdıklarını açıkladı.



Müşteri mevduat hacminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış kaydettiklerini aktaran Erün, şunları dile getirdi: “Pandeminin olumsuz etkilerinin küresel olarak devam ettiği yılın ilk yarısında ekonomimizin lokomotifi KOBİ’lerin yanında olmayı sürdürdük. Bu dönemde KOBİ’lere verdiğimiz nakdi ve gayri nakdi kredilerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22’lik artış sağladık. Öte yandan Türkiye’yi kredi kartıyla tanıştıran ilk banka olarak Worldcard ile tarihsel liderliğimizi bu sene 30. yıla taşıdık. Önümüzdeki dönemde de ekonomimizi var gücümüzle desteklemeye ve her ölçekten işletmemizin yanında olmaya devam edeceğiz.”



“Yapı Kredi dijital bankacılıkta öncü”

Geleneksel iş yapış şekillerinin, tüketici davranışları ve beklentilerinin hızla değiştiğini kaydeden Erün, pandeminin de etkisiyle dijitalleşmenin öneminin daha net ortaya çıktığını paylaştı. Geleceğin bankacılığını bugünden inşa etme vizyonuyla çalıştıklarını açıklayan Erün, yürüttükleri çalışmaları ise şöyle anlattı: “Uzun yıllar önce dijital bankacılık alanında insanı merkeze alan, sınırları kaldıran teknolojileri üretme hedefi ile dijital stratejimizi oluşturmuştuk. Pandemiden önce hayata geçirdiğimiz yenilikler sayesinde bu döneme en hazırlıklı giren kurumların başında yer aldık. Bu doğrultuda sektördeki güçlü konumumuz ve yenilikçi ruhumuzla 77 yılda standartları belirleyen sayısız inovasyonu sektörle tanıştırdık, bankacılığın her alanında sınırları kaldıran işlere imza attık, atmaya da devam ediyoruz. En güncel teknolojilerden faydalanarak gerek müşterilerimizin gerekse çalışanlarımızın hayatını kolaylaştırmak, bu konudaki temel yaklaşımımızı oluşturdu.



Yapı Kredi Mobil bankacılık uygulamamızı hayata geçireli 10 yıl oldu. 2018 yılında ise ‘Görüntülü İşlem Asistanları’ uygulamamızı hayata geçirerek kullanıcılara uzaktan müşteri olma imkânını sağladığımızda, zamanın ötesinde bir yeniliğe imza atmıştık. Şubeye gitmeden Yapı Kredi müşterisi olmak isteyen kullanıcılara sunduğumuz ‘Görüntülü İşlem Asistanları’ ile kazandığımız müşteri sayımızda yılın ilk 6 ayında önceki döneme kıyasla iki katından fazla artış yaşandı. Mobil aktif müşteri adedimiz ise 2021’in ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında yükseldi. Son 5 yılda aktif mobil bankacılık müşterimiz yüzde 300 arttı.



Sektör standartlarını değiştiren inovatif özelliklerimizden biri olan QR kodla para/çekme yatırma şimdiye kadar 120 milyondan fazla kullanıldı. Dijital kanallardan kazandığımız yeni müşteri adedimiz 2020 yılının aylık kazanımına göre 2 katından fazla arttı. Bu doğrultuda dijital kanallarımızda yarattığımız yıllık etkileşim 2 milyara yaklaşırken, nakit dışı işlemlerde dijital kanallarımızın payı yüzde 98.5’e ulaştı. Ayrıca Yapı Kredi olarak kullanıcılarımız için her yıl 100’den fazla gelişmeyi gerçekleştirdik. Dijital bankacılık alanında öncü konumumuzu sürdürerek insan hayatına değer katacak teknolojilere odaklanarak yeni teknolojileri en kullanışlı şekilde müşterilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz.”



Sürdürülebilir büyümeye Yapı Kredi desteği

Kurumsal politika ve stratejilerini geliştirirken ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetişim faktörlerinin hepsini bütüncül bir şekilde değerlendirdiklerini söyleyen Erün, “Sadece ekonomik gelişim adına değil; topluma, insana ve doğaya dost sürdürülebilir bir gelecek için var gücümüzle sınırları kaldırmaya çalışıyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik stratejisinin ortak değer yaratmaya dayandırdıklarını, tüm çalışmalarını buna göre planladıklarını ve yönettiklerini açıklayan Erün, “Bununla birlikte doğal kaynakları gelecek kuşaklara da aktarabilmek için kaynakların en verimli biçimde kullanılması konusunda üzerimize düşen görevleri önemsiyoruz ve finansın dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Buna bağlı olarak sürdürülebilirliği; ekonomik, sosyal ve çevresel her alanda benimseyerek tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz” diye konuştu.



Gökhan Erün, sürdürülebilirlik alanında atılan ulusal ve uluslararası tüm adımları çok yakından takip ettiklerini ifade etti: “Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri ve İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi gibi pek çok ulusal ve uluslararası girişimin içinde yer alarak sektöre örnek oluyoruz. Sorumlu yatırım yapmaya önem veren kurumların kaynak olarak aldıkları dünya çapında önemli endeks serilerinden biri olan FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde de varız. Ocak 2021’den itibaren İklim Bağlantılı Finansal Görev Gücü’nün (TCFD-Task Force on Climate-related Financial Disclosures) raporlama tavsiyelerinin resmi destekçisi de olduk.



Öte yandan kömür madenciliği ve kömüre dayalı enerji üretimi finanse etmeme taahhütleri küresel çapta gün geçtikçe artıyor. Biz de kredi politikalarımızda yaptığımız değişikliklerle düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, yeni kömür yakıtlı termik santralleri ve kömür madenciliği yapan yeni projeleri finanse etmeyeceğimizi beyan ettik. Yine yakın bir zaman önce Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (Science Based Target Initiative) emisyonlarımızı azaltma taahhüdü verdik. Böylece küresel ısınma artışını 2°C’nin, ideal olarak ise 1.5°C’nin altında sınırlayan Paris Antlaşması’nın hedefleri doğrultusunda çevreye katkıda bulunacağız. Ülkemizden ‘1.5°C Yönelik İş Hedefleri’ni imzalayan ilk ve tek kurum olmanın gururunu yaşıyoruz.”



‘Yalın Çalışma’ modelini kullanıyor

Küresel çapta yaşanan değişimlerin önemli bir oyuncusu olduklarını belirten Erün, “Kurum kültürümüzün çok önemli bir parçası olan yenilikçi ruhumuzla, kendi sektörümüz için bir ilk ve tüm sektörler için örnek bir karara imza atarak ‘Yalın Çalışma’ modeline kalıcı olarak geçtik. Verimlilik temeline dayanan bu modeli planlayıp hayata geçirdiğimizden beri sürdürülebilirlik açısından dünyamız için pek çok fayda sağladık. Geçtiğimiz yılın Mart ayından itibaren 8 binden fazla Yapı Kredili’nin sorunsuz bir şekilde evden çalışmasını ve bu sayede her ay yolda harcanan 350 bin saatten fazla süreden tasarruf etmesini sağladık. Evlerden çalışmaya başladığımız yaklaşık 1.5 yıldan beri karbon ayak izimizi toplamda yüzde 51 oranında (32.106 ton CO2e) azaltmayı da başardık” diye konuştu.