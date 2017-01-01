Isparta Valisi Şehmus Günaydın; ilin “yaşam endeksi en yüksek il” olduğunu söylüyor

Orman endüstrisi ile tıbbi ve aromatik bitkiler sektörünün öne çıktığı Isparta, ürettiği güller ve lavantalar ile anılıyor. Isparta Valisi Şehmus Günaydın, “Lavanta Kokulu Köy Kuyucak” ile “Gül ve Lavanta Obası” projelerini hayata geçirdiklerini belirterek, ilin Kozmetik Vadisi oluşturma potansiyeline dikkat çekiyor.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta’nın TUİK’in 2015 yılında ilk kez yayımladığı illerde yaşam endeksi çalışmasında, yaşam endeksi en yüksek il olduğunu söylüyor: “Bu da ilimizin birçok alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Öncelikle kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın refah düzeyini artırmak amacıyla turizm yatırım çalışmalarına devam edilmektedir. Davraz’daki turizm faaliyetlerinin 12 aya yayılması için tesislerin güçlendirilmesi, gül ve lavanta turizm potansiyelinin en iyi şekilde kullanılması ve var olan turizm potansiyelinin daha da artırılması sonucunda vatandaşlarımıza güçlü bir kazanç kapısı açılacaktır.”

Isparta’da kırsal turizm, Ar-Ge ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve yenilenebilir enerji projeleri yürütüldüğünü anlatan Günaydın, “Isparta, Kara Havacılık Okulu’nun tamamlanmasıyla birlikte havacılık sektörünün önemli bir merkezi haline gelecektir. Birçok sektörün gelişimi ile de önemli bir ekonomik kalkınma sağlanacaktır. İlimizde kırsal turizmi geliştirmek için ulaşımın kolaylaşması açısından köylerde 2017 yılında 212 km sıcak asfalt, 210 km sathi kaplama tamamlanmış, 2018 yılı hedefi ise 200 km sıcak asfalt, 200 km sathi kaplama çalışması yapılacaktır. Yenilenebilir enerji projeleri kapsamında 116 köyün içme suyu tesislerine güneş enerjisi paneli konulmak suretiyle yılda yaklaşık 2.5 milyon TL elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmış olacaktır” diyor.

Vali Günaydın, ilin ekonomisinin genel olarak tarıma dayalı olmakla birlikte sanayi sektörünün de bu tarımsal üretimden sağlanan hammaddelerin işlenebilmesi amacıyla yapılan yatırımlarla gelişme gösterdiğini belirtiyor. Bunların başında 2017 yılında yaklaşık 30 bin dekar alanda üretilen gül çiçeğinden 15 üretim tesisinde işlenerek elde edilen gül yağı ve gül konkreti üretimi geliyor. Günaydın, bu ürünlerin tamamına yakınının ihraç edildiğini aktarıyor: “Türkiye ekonomisine katkısı, yıllar itibariyle değişmekle birlikte 2017 yılı için 42 milyon Euro’dur. Önemli ihracat sektörleri arasında madencilik ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, iklimlendirme sanayi, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri, tekstil ve hammaddeleri de yer almaktadır. Isparta ilinin 2017 yılı ihracat toplamı 265.512,61 dolar, 2018 yılı Ocak ayı ihracatı toplamı ise 19.410,09 dolardır.”

Vali Günaydın, alternatif turizm potansiyelinin artmasıyla birlikte turizm altyapı ve projelerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını açıklıyor: “Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle yürütülen Gelecek Turizmde kampanyası kapsamında, Keçiborlu ilçesinde ‘Lavanta Kokulu Köy Kuyucak’ projesi örnektir.

Ayrıca Valiliğimizce turizm potansiyelinin etkinliğinin artırılması için ‘Gül ve Lavanta Obası’ projesi geliştirilmiştir. İlimizde kırsal turizm sektörü ön plana çıkmaktadır. Kapasitesinin artırılması için çalışmalar yapılan Davraz Kayak Merkezi’ne 500 kişi kapasiteli çok amaçlı bir spor salonu yapılacak, mevcut mekanik tesislere ilave olarak 1500 kişi kapasiteli 5. telesiyej tesisi için 35.900.000,00-TL yatırım yapıldı.”

Isparta, Kozmetik Vadisi oluşturma potansiyeline sahip: Gülcülük hem tarımsal alanda hem de sanayi alanında Isparta’nın ve Türkiye’nin katmadeğeri çok yüksek olan önemli bir değeri. Isparta, gül yağı üretiminde Türkiye üretiminin yüzde 82’sini, lavantada yüzde 60’ını, elmada yüzde 20’sini, kiraz üretiminde ise yüzde 5’ini karşılıyor. Günaydın, dünyada gülyağı ihtiyacının yüzde 60’ının Türkiye’den, bunun yüzde 48’inin ise Isparta’dan karşılandığına değiniyor: “İlimizde üretilen yağ gülü olarak bilinen ‘rosa damascena’dan elde edilen yağ, hem parfüm hem de kozmetik sektörlerinde kullanılan ana maddelerinden bir tanesidir. İlimizde ‘orman endüstrisi’ ile ‘tıbbi ve aromatik bitkiler’ sektörü kümelenme potansiyeline sahip iki sektör olarak öne çıkıyor. Türkiye’de özellikle Isparta ili merkez olmak üzere; Göller yöresi Türkiye’nin en önemli tıbbi ve aromatik bitki üretim ve sanayi merkezlerinden birisidir. Bu kapsamda başta gül olmak üzere lavanta, kekik, adaçayı, biberiye ve zambak gibi bitkilerin yetiştirilmesi ve işlenmesi ile bölge ekonomisine önemli katkı sağlanmaktadır. Isparta, kozmetik ve parfüm endüstrisinin bölgede ve hatta tüm ülkede gelişmesi için büyük bir Kozmetik Vadisi oluşturma potansiyeline sahiptir. Ayrıca Deri İhtisas ve Karma OSB’de üretimde olan işyerleri, Türkiye ayakkabı sektörünün astar ihtiyacının yüzde 70’ini karşılamaktadır.”

Eğitim ve sağlık sektörleri önemli: Vali Günaydın, Isparta’nın özellikle eğitim ve sağlık alanında Türkiye genelinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguluyor: “Isparta Şehir Hastanesi’nin de hizmete girmesi ile birlikte çevre illerden vatandaşlarımız tedavi görmek amacıyla ilimize misafir olmaktadır. Ayrıca ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarı’nın yaptığı Türkiye’nin en iyi üniversiteleri araştırma sonucuna göre 26. sırada yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi, özellikle çevre illerde yaşayan öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Antalya, İzmir, Afyon ve Denizli gibi çevre illerden öğrenciler sadece Üniversite için değil, lise ve dengi okullarda öğrenim görmek için de ilimizi tercih etmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi yaklaşık 85 bin öğrenci kapasitesi ile ilimizin kalkınmasında lokomotif kuruluşlardan bir tanesidir. Su ürünleri, tarım ve ormancılık sektörlerine bilimsel çalışmalarla destek vermektedir. İlimizde KÜSİ (Kamu Üniversite ve Sanayi İşbirliği) çalışmaları kapsamında 2017 yılında 200’den fazla firma ile ikili görüşmeler gerçekleştirilerek, 40 işletme ile Üniversite akademisyenleri bir araya gelmiş ve firmaların sorunları üzerine çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı) ile birlikte yürüttüğü Gül ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ürünleri Araştırma Geliştirme Laboratuvarı tamamlandığında ilimizin kalkınmasına çok önemli katkılar sağlayacaktır. Üniversitemizde, ilimizde girişimcilik ve Ar-Ge kapasitesini artırmak amacıyla Mükemmeliyet Merkezi kurulmuştur, ön kuluçka ve kuluçka merkezleri kuruluş sürecindedir. Bu yapının faaliyete geçmesiyle ilimiz girişimci ve sanayicilerinin Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetleri ve yeteneklerinin artırılması sağlanacaktır.”

Şehmus Günaydın, ilde sanayide yaşanan en büyük sorunlardan birinin de teknoloji odaklı değil, emek yoğun üretim yapılması olduğunu, OSB’lerin en çok sıkıntı yaşadığı sorunların başında altyapı sorunlarının geldiğini kaydediyor: “Deri OSB’deki koku sorununun çözüme kavuşturulması, Süleyman Demirel OSB’de de genişleme ve büyüme çalışmaları dikkate alındığında, Burdur 1. ve 2. OSB’si ile Süleyman Demirel OSB’si için ortak planlanan atık su arıtma tesisinin yapılması çalışmalarına başlanmıştır. Kamulaştırma çalışmaları devam eden Yalvaç OSB’nin de en kısa sürede faaliyete geçmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.”