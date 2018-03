Kadir Has Üniversitesi’nin eğitimde iddiası; Nitelikli öğretim nitelikli öğrenci

Bu yıl eğitim öğretim sektöründe 20. yılını kutlayan Kadir Has Üniversitesi, sosyal bilimler ağırlıklı yapısına mühendisliği de ekliyor. Araştırma odaklı bir üniversite hedefine yönelik projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Rektör Mustafa Aydın,“Kaliteli eğitim veren, eğitim ve öğretimde teknolojinin nimetlerini kullanan butik bir üniversiteyiz” diyor.