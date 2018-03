Ticaretin 130 yıllık tecrübesinin eğitime aktığı nokta:İstanbul Ticaret Üniversitesi

130 yılı aşkın süredir faaliyet yürüten İstanbul Ticaret Odası’nın eğitim sektöründeki markası İstanbul Ticaret Üniversitesi, vakıf üniversiteleri arasında tercih edilirlikte ilk üç içerisinde yer alıyor. Mezunlarının yüzde 86’sının çalıştığı Üniversite, üniversite-sanayi işbirliğindeki başarısını girişimcilik alanına da taşımaya hazırlanıyor.

İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından 2001 yılında kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi, vakıf üniversiteleri arasında tercih edilirlikte ilk üç sırada yer alıyor. Geçen yıl yüzde 96 doluluk oranına ulaşan İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde; 6 fakülte (İnsan ve Toplum Bilimleri, İşletme, Hukuk, İletişim, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi), İngilizce Hazırlık Bölümü ve 4 enstitü (Dış Ticaret, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Finans Enstitüsü) ile 22 adet araştırma ve uygulama merkezi bulunuyor. Toplam 8 bin öğrenciye ulaşan üniversitenin en önemli artılarından birini ise bursluluk oranı oluşturuyor. Kar amacı gütmeyen vakıf üniversitesi olarak öğrencilerinin yüzde 72’sine çeşitli oranlarda burs sağlıyor. Bugüne kadar 13 bin mezun veren üniversitede mezunların işe yerleştirilme oranı ise yüzde 86.

Eğitim sektörünün iddialı kurumlarından olan İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Özgür Çengel ile konuştuk. 17 yılda vakıf üniversiteleri arasında tercih edilirlikte önemli bir başarı elde eden üniversitenin misyonunu Çengel, şöyle anlatıyor: “İstanbul Ticaret Odası’ndan aldığımız güç ve gelenek birikimi ile bugüne ve geleceğe hazır, eğitimli insan gücü yetiştirmek, sektör içinde üniversitemizi bir adım öne çıkarmaktadır. Üniversite olarak, iş dünyasının ihtiyacına yönelik eğitim programı hazırlayarak, öğrencilerimizin aldıkları teorik eğitimi zorunlu ve gönüllü staj seçeneğiyle pekiştirmesini sağlamaktayız. Bu anlayışla öğrencilerimiz iş deneyimiyle ve dolu bir özgeçmişle mezun olmaktadır. Eğitim sektöründeki en güçlü yanımız iş dünyasına hazır eğitimli iş gücü yetiştirmektir.”

400 bini aşkın üyesiyle İTO’nun en önemli destekçileri olduğunu kaydeden Çengel, İTO bünyesindeki 81 meslek komitesinin üniversitedeki eğitimin içeriğinde belirleyici olduğunu açıklıyor. Çengel, “Üniversite-sanayi işbirliğinin göbeğinde bir kuruluşuz. 81 Meslek Komitesi, 81 farklı sektör anlamına geliyor. Bu sektörlerin ihtiyacına uygun güncel eğitim programları düzenliyoruz. Üniversitemiz, teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitime de önem vermektedir. Sanayi-üniversite işbirliğindeki iddiamızı şimdi girişimcilik alanında da sürdüreceğiz. Müfredatımızı bu alana yönlendiriyoruz. Bu kapsamda İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin farkı, girişimci öğrenci yetiştirme kapasitesi olacaktır.” Üniversitede yeni bölüm açarken sektör ihtiyaçlarını baz aldıklarını kaydeden Çengel, “Son olarak üniversitemizin Mühendislik Fakültesi’ne İnşaat Mühendisliği bölümünü ekledik. İş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda önümüzdeki dönem de üniversitemizde yeni bölümler açacağız” bilgisini veriyor.



Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) açılıyor

Günümüzde ulusal ve uluslararası rekabetin en önemli noktalarından birini bilginin ticarileştirilmesi oluşturuyor. 400 bine yakın üyeden oluşan İstanbul Ticaret Odası tarafından 700 metrekare alan üzerine inşa edilen ‘Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin de en önemli paydaşlarından biri olacak. Özgür Çengel, “Merkezde; yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesi ve ticarileştikten sonra büyüme süreci, yeni mezun potansiyel müteşebbisler, girişimciler, mucitler, yenilikçi fikir sahipleri ile 0-4 yaş arası işletmelere destek verilecek. Akademik kadromuz ile öğrencilerimizin BTM’den önemli oranda yararlanacağına inanıyorum” diyor.



Teknopark İstanbul Ar-Ge yatırımlarının merkezi olacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi, ‘Teknopark İstanbul’un hissedarları arasında yer alıyor. Avrupa’nın ilk üç teknoparkından biri olmayı hedefleyen Teknopark İstanbul; 62 bin m2’den oluşan alanında “Havacılık ve Uzay, Savunma Sanayii, Denizcilik, Enerji, Sağlık Bilimleri, İleri Elektronik, İleri Malzemeler, Endüstriyel Yazılım” alanlarında Ar-Ge faaliyeti yürüten yaklaşık 140 firmaya, 20 girişimci kuluçka şirketine ve 2.500 Ar-Ge personeline ev sahipliği yapıyor. 2015 yılında inşaatına başlanan ikinci etap bloklarla birlikte Ar-Ge firma sayısı 300’e, kuluçka girişimci sayısının ise 150’ye çıkması bekleniyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Teknopark İstanbul’a paydaş olmanın yanında, akademisyen ve öğrencilerinin çalışmaları ve katılımlarıyla aktif olarak yer alıyor.

Özgür Çengel, yürütülen çalışmaları şöyle detaylandırıyor: “Özellikle akademisyenlerimizin Teknopark İstanbul kuluçka merkezinde bireysel/kurumsal Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmaları ve teknopark firmaları arasında işbirliği kurabilmek adına öğrencilerimizin teknopark çalışmaları kapsamında staj yapmaları önemle desteklenmektedir. Ayrıca her ay özellikle mühendislik fakültesi bölümlerinin bir dersi Teknopark İstanbul bünyesinde gerçekleştirilmekte ve aralıklarla firmalara teknik ziyaretler yapılmaktadır. Bunların yanı sıra İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin yürüttüğü İşletme (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Teknopark İstanbul bünyesinde öğrencilerine eğitim vermektedir.”



İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin öğrencisini farklılaştırma stratejisi

Girişimci Koçluğu: İşin profesyonelleri öğrencilere koçluk yapar. Danışmanlar akademik kadrodan isimlerden oluşuyor.

Meclis-i Muhabbet: Her ay iş adamları ile yemek etkinliğinde öğrencilerimiz buluşma gerçekleştirirler.

İTO Yurt Dışı Fuar: Öğrenciler firmalara gidip yut dışı fuarlarına ikna ederek firmalar ile birlikte yurt dışındaki fuarlara katılım gösterirler.

İhracata İlk Adım: Öğrenciler firmaları ihracata teşvik eder. Profesyoneller ile çalışma imkanı kazanırlar.

Kariyer Portalı: Öğrencilerin staj ve iş imkanı aradıkları bir portaldır.

Tekno Ders: Öğrenciler her ay bir dersi TEKNOPARK’ta işleme fırsatı bulurlar.

Sektör Gezileri: Öğrencilerin okudukları programlar ne olursa olsun sektör gezileri gerçekleştirirler. Sektörün işlevlerini yerlerinde gezerek görürler.

Yurt Dışı Heyetleri Karşılama: Öğrencilerimiz İstanbul Ticaret Odası’na gelen yabancı heyetleri karşılayıp onlara eşlik etme imkanına sahiptirler.

Tekno Tur: Öğrencilerimiz Teknopark içinde yer alan firmaların Ar-Ge merkezlerine her ay ziyaret etme imkanı bulurlar.



İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde 2016 yılında tamamlanan veya devam projeler

-1.635.000 TL bütçeli 13 adet TÜBİTAK projesinin 6 tanesi tamamlandı, 7 tanesi devam etmektedir.

-2.713.000 TL bütçeli 3 adet Avrupa Birliği Projesi devam etmektedir.

-815.109 TL bütçeli 2 adet Kalkınma Ajansı projesinin biri tamamlandı, diğeri devam etmektedir.

-13.010.000 TL bütçeli 2 adet KOSGEB projesinin biri tamamlandı, diğeri devam etmektedir.

-10.202.000 bütçeli 3 adet diğer vakıf ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan projelerin 2 tanesi tamamlanmış olup, diğeri devam etmektedir.