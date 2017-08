Kadir Has Üniversitesi’nin eğitimde iddiası; Nitelikli öğretim nitelikli öğrenci

Kuruluş çalışmalarına merhum Kadir Has'ın öncülüğünde, Kadir Has Vakfı (HASVAK) tarafından 1992'de başlanan Kadir Has Üniversitesi, 20. yılını kutluyor. 7 fakültede toplam 7 bin 500 öğrencisi bulunan Kadir Has Üniversitesi, alt ve üst yapı yatırımlarıyla 5 yıl sonra 10-12 bin öğrencili, kampüs imkanlarıyla eğitim-öğretim veren bir kurum olmaya hazırlanıyor.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Aydın, “Gerçek anlamda bir vakıf üniversitesiyiz. Öğrenciden aldığını öğrenciye harcayan yönetim anlayışıyla 11 bini aşkın mezun verdik. Kaliteli öğretim üyesi, kaliteli öğrenci kavramlarına yatırım yaparak tercih edilir bir vakıf üniversitesi olduk” diye konuşuyor.





Sosyal bilimler ağırlıklı bir yapıda eğitim veren Kadir Has Üniversitesi’nde; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi bulunuyor. Yabancı Diller Yüksekokulu, Kadir Has Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu’nun yanısıra Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü de yer alıyor. Aydın, önümüzdeki dönemde Mühendislik Fakültesi bünyesinde; İnşaat, Makine ve Veri Mühendisliği ile Sosyoloji bölümüne de öğrenci almak istediklerini söylüyor. Ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin açılması ve Türkçe Mimarlık Bölümü için de çalışmalar sürdürülüyor.





Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi’nin tercih edilme nedenlerini ise şu ifadelerle açıklıyor: “Yoğun ancak öğrenci merkezli bir eğitim modelimiz var. Ders programlarının uluslararası standartlara uygun, esnek ders saatleri ve öğrencinin ilgi duyduğu alanlarda çalışmasını sağlayacak şekilde düzenliyoruz. Bu model ile öğrencilerimize çift anadal, yandal gibi imkanlar ile hem üniversitemizde hem de yurtdışındaki anlaşmalı üniversitelerde eğitimlerini tamamlayarak her iki üniversitenin de diplomasını alabildikleri farklı olanaklar sunuyoruz. Öğretim üyelerimizin pek çoğu eğitimlerinin hatta doktoralarını da yine yurtdışında dünyanın en önemli üniversitelerinde tamamlamış bulunuyor. Ayrıca bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelere ayak uydurabilen, yeniliğe açık, sorgulayan, düşünen ve üreten bireyler yetiştirmek amacıyla kontenjan sayımızı artırmadan burs oranlarımızı yaygınlaştırıyoruz.”





Kadir Has Üniversitesi’nin iddialı olduğu iki alan dikkat çekiyor. Bunlardan biri; burs imkanları diğeri ise öğretim üyelerinin niteliği. Detaylandıralım. Üniversitede; ÖSYM Bursları, Kadir Has Bursları ve Başarı Bursları olmak üzere 3 farklı burs olanağıyla öğrencilerin eğitimlerine destek olunuyor. Kadir Has Üniversitesi’nde tam burslu, yüzde 50 burslu ve yüzde 25 burslu olmak üzere Üniversiteye Giriş Üstün Başarı Bursu bulunuyor. Bunun dışında Kadir Has Bursu, Kadir Has Meslek Yüksekokulu Mezunlarına DGS Bursu, IB-Abitur-Matura Bursu, Selimpaşa Bursu, Spor Bursu, KHAS Onur Bursu da bulunuyor. Üniversitede hiç ücret alınmadan bursla okuyanların sayısı yüzde 47 düzeyine ulaşmış bulunuyor.





Kaliteli öğretim üyesi kadrosu için de üniversite özel yöntemler kullanıyor. Mustafa Aydın, bu alanda yürüttükleri çalışmaları şöyle anlatıyor: “Sadece Türkiye’de değil uluslararası arenada da bilinirliği ve tercih edilirliği yüksek bir üniversite olmak istiyoruz. Akademik kadro bu hedefin kilit noktası. Ağırlıklı tersine beyin göçüne yoğunlaşıyor ve yurtdışından akademisyen alıyoruz. Atama kriterlerimiz ve yükselme kriterlerimiz var. Örneğin; Yardımcı Doçentin, Doçent olması için 6 yılı var. 6 yılda bunu yapmalı. Doçentin ise 6 yıl sonra Profesörlüğe yükselmesini bekliyoruz. Sonra da 3 yılda bir profesörleri değerlendirmeye alıyoruz. Yayınlar ve araştırmalar yapmasını beklediğimiz için akademisyenlerimize çok ders yükü vermiyoruz. Uluslararası arenada yayın yapanlara destekler veriyoruz. Sadece bu alan için bireysel araştırma fonu oluşturduk.”





Kadir Has Üniversitesi kaliteli öğrenci yapısına ise iki yöntemle ulaşmaya çalışıyor. Birincisi kaliteli öğrenciyi almak. İkincisi ise öğrencinin kalitesini yükseltmek. Burs olanaklarını ve Kadir Has’ın sektördeki algısını kullandıklarını söyleyen Aydın, “Türkiye genelinde 150 tane lise ile anlaşma imzaladık. Bu liselerden gelen öğrencilere yüzde 50 burs veriyoruz. Bu liselerden çıkan öğrenci istediğimiz niteliklerde mezun oluyor. Onları üniversitemize kazandırarak da nitelikli öğrenci hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz. Son olarak da altyapıda teknolojiyi sonuna kadar kullanıyoruz. Değiştirilmiş sınıf ortamı, tablet üzerinden ders verme gibi imkanlar yaratıyoruz. Topyekun kalite ortaya çıkıyor” diye konuşuyor.





Kadir Has Üniversitesi bünyesinde yer alan 41 öğrenci kulübünde öğrenciler gelişimlerini istedikleri alanda sürdürme imkanına ulaşıyor. Mustafa Aydın, Türkiye’de yüksekokul mezunu işsizliğinin yüzde 12 seviyelerinde olduğunu hatırlatarak mezunlarında bu oranın yüzde 7’lere indiğini belirterek, “Bu oranın içinde kendi tercihiyle çalışma hayatına dahil olmayan mezunlarımız da var. Mezunlarımızın nitelikli yapısı nedeniyle iş bulmada zorlanmadıklarını, öğrencilerimizin iş hayatında tercih edildiğini biliyoruz” diyor.





Kadir Has Üniversitesi, araştırma odaklı üniversiteye evriliyor



Sadece sosyal bilimlere odaklanmanın üniversitenin gelişimi yönünde yeterli olmayacağını öngörerek son yıllarda mühendislik ve fen özelinde Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaştıklarını kaydeden Mustafa Aydın, üniversite bünyesinde oluşturulan Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi (İNEO) ve laboratuvar altyapısıyla bu alanda önemli çalışmalara imza attıklarını duyuruyor. Türkiye’de Ar-Ge kavramının sadece mühendislik ile ilişkilendirilmesini de eleştiren Aydın, “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz en fazla kişi başı yayın yapan bölümümüz. Ama Türkiye’de kaynaklar sadece mühendislik tarafına aktarılıyor. Biz de bu alanda çalışmaya yoğunlaştık. Mühendis sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Bunun için Türkiye’de ilk kez kurulan FabLab’ı hayata geçirmiştik. Mühendislik Fakültesi’nin Dekanlığını sektörün yakından tanıdığı bir isim olan Prof.Dr. Şirin Tekinay yürütüyordu. Tekinay’dan sonra bölümün başına Sabancı Üniversitesi’nin Rektörlüğü’nü yürüten Prof.Dr. Nihat Berker’i getirdik. Yeniden yapılanmamız devam ediyor. Bu alanda iddialı olacağız” bilgisini veriyor.





Üniversite bünyesinde hizmet veren Kuluçka Merkezi’nde bu yıl 12 şirketi mezun ettiklerini, öğrenci ve akademisyenlerin şirketlerine evsahipliği yapacaklarını açıklayan Aydın, bu bölümü üniversite dışına da açmak istediklerini duyuruyor. Aydın, “Sanallaşma yöntemi ile yüzlerce şirketi yapılandırıyoruz. Tek kişilik veya ortak çalışma alanları sağlıyoruz. Öğrencilerimizin zorunlu iki dersi var. Bunlardan biri girişimcilik. Diğeri ise Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Eko sistemimizi oluşturmaya çalışıyoruz” diyor. Aydın, 8 yıldır öğretim üyesinin projesinden üniversite olarak pay almadıklarını, öğretim üyelerini teşvik ettiklerini sözlerine ekliyor. Kadir Has Üniversitesi’nde yürütülen projelerin ekonomik değeri ise 1.5 milyon Avro’yu aşıyor.