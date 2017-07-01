Nitelikli öğrenci hedefledi yüzde 100 burs verdi; BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ

Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, nitelikli öğrenci hedeflediklerini belirterek bu yıl 180 öğrencinin alınacağı lisans programlarının tamamının ‘burslu’ olacağını açıklıyor.



John Dewey’in “Eğitim hayata hazırlık değil hayatın kendisidir” sözünü kendine şiar edinen Beykoz Üniversitesi, topluma değer katan evrensel bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı’nın 2008 yılında kurduğu Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun, güçlü geçmişi üzerine inşa edilen Beykoz Üniversitesi; kalite odaklı, uluslararası, yeni nesil bir üniversite olarak ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli mezunlar vermeyi amaçlıyor.



Beykoz Üniversitesi’nde eğitim öğretim beş ana temel üzerinde şekilleniyor. Bunlar; Özgün Eğitim Öğretim Modeli, Kişiye Özel Eğitim ve Destek, Deneyimleyerek Öğrenme, İleri Teknoloji Kullanımı ve Uluslararasılaşma. Beykoz Üniversitesi Kurucu Rektörü Mehmet Durman, “Öğrencilerimizin üniversitede öğrendiklerini gerçek hayatta yaşananlar ile ilişkilendirmelerini, öğrendiklerini uygulama olanağı bulmalarını arzuluyoruz. Bu sebeple ‘staj’ eğitim ve öğretim programlarımızın bir parçası olarak ders müfredatımızın içinde zorunlu olarak yer alıyor” diye konuşuyor.



Öğrenciler en az bir dönemlerini alanlarında faaliyet gösteren bir işyerinde geçiriyor. Fakülte lisans programlarında 7 dönem okulda 1 dönem işyerinde, yüksekokul lisans bölümlerinde 6 dönem okulda 2 dönem işyerinde, önlisans programlarında ise 3 dönem okulda 1 dönem işyerinde geçirme zorunluluğu bulunuyor. Şu anda ikinci sınıfta olan öğrenciler de sisteme dahil olacak. İş dünyasının projeye sahip çıktığını aktaran Durman, “Daha önce uygulanan modelin çok verimli olmadığını gördük. Bizim sistemde ise uzun dönem farklılık yaratıyor” diyor.





Kişiye özel eğitim



Projenin arka planında iyi bir yapı oluşturduklarını belirten Durman, Kişiye Özel Eğitim ve Destek modelini ise şöyle anlatıyor: “Öğrencilerin öğrenme alanları dışında da kendilerini bireysel olarak geliştirmelerini bir zorunluluk haline getirdik. Öğrencilere bir şekilde kazandırılması için yetkinlik alanları belirledik. Eğitim öğretim modelimiz içinde derslerin yüzde 25’lik kısmı buna ayrıldı. Bu yıl programlarımızda 1430 kontenjanımız var. Bu öğrencilerin tamamı bu imkanlardan yararlanacak.”



Öğrenciler; sorunları analiz edebilme ve çözebilme, liderlik, başkaları ile uyum içerisinde çalışabilme, etik ve sosyal sorumluluk, yazılı ve sözlü iletişim, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünebilme, sorumluluk alma ve bağımsız çalışabilme, küresel bakış açısı geliştirme, yaratıcı ve yenilikçi düşünce geliştirme, girişimcilik ve yaşam boyu öğrenme ve kişisel gelişim gibi yetkinlik konularında desteklenecek. Öğrencilerin mezuniyetlerinde de bunu belgeleyen bir “Yetkinlik Sertifikası” verilecek.





Deneyimleyerek

öğrenme



Üniversitede eğitim sisteminin dayandığı bir diğer nokta ise Deneyimleyerek Öğrenme. Beykoz Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti’nin çoğunluğu işadamlarından oluşuyor. Üniversitenin danışma kurullarında da iş dünyasının ağırlığı var. Dolayısıyla iş dünyasının beklenti ve ihtiyaçları ders programlarının içeriğine katkı sağlıyor. Durman, “Öğrencilerimiz üniversitenin yer aldığı araştırma ve geliştirme projelerine katılarak uygulama becerileri geliştirmektedir” diyor. İleri Teknoloji Kullanımı da Beykoz Üniversitesi’nin eğitim öğretim yaklaşımının temellerinden birini oluşturuyor. Durman, “Ortaya çıkan verilerden doğru bilgiye ulaşmak, bu verileri değerlendirmek ve çözüm üretmek öğrencilerimizin elde ettiği bir yetkinliktir” diye konuşuyor.



Durman, Uluslararasılaşma olarak ifade edilen farklılaşma stratejisini ise şöyle aktarıyor: “Beykoz Üniversitesi, yürüttüğü işbirlikleri yabancı öğrenci yapısıyla çok kültürlü uluslararası ortam sağlıyor. Bu hedef doğrultusunda 5 yıl içinde tam zamanlı 1000 yabancı öğrenciye ulaşmayı amaçlıyoruz. Üniversitedeki tüm programların öğrenme kazanımları ve bu kazanımlarla ilişkili dersler, Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile ilişkilendiriliyor. Öğrenciler, mezuniyetleri sonrasında ülkemizin de içerisinde yer aldığı, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı oluşturmayı hedefleyen Bolonya Süreci gereksinimlerinden biri olan Diploma Eki’ni ve Avrupa vatandaşlarının beceri ve yetkinliklerini açık ve anlaşılır hale getirmelerini kolaylaştıran ‘EuroPass-Avrupa Pasaportu’ belgelerini alıyor.”





Mezunların yüzde 86’sı

iş sahibi



Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun 2 bin 500 mezununun yüzde 89.8’i iş hayatında. Ayrıca Üniversite bünyesinde oluşturulan Sürekli Eğitim Merkezi yapılanmasının önemli olduğunu ve Eylül ayında programların başlayacaklarını duyuran Durman, “Verdiğimiz programların sertifikalandırılmasında kalite güvencesi çok önemli olacak. O sertifikaların başka bir yerde tanınması sağlanacak” diye konuşuyor.





Yüzde 100 burslu

öğrenci alacak



Beykoz Üniversitesi’nde kuruluşu gerçekleştirilmiş 4 bölüm bulunuyor: İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi. Üniversite bu yıl 2 fakültesinde 6 lisans programına öğrenci alacak. Ayrıca 2 yıllık Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda bu yıl Havacılık Yönetimi’ne öğrenci kabul edilecek. Üniversitenin en köklü eğitim alanını ise Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu oluşturuyor. Zira bu bölüm 2008 yılından bu yana sektörün ihtiyaçlarına uygun mezun veriyor. Meslek Yüksekokulu’nda ise çocuk gelişiminden diyalize, mobil teknolojilerden iç mekan tasarımına yaklaşık 19 bölümde öğrencilerin seçtikleri alanda eğitim alması sağlanıyor. Beykoz Üniversitesi’nde görev başladığından günümüze hayallerindeki tüm hedefleri gerçekleştirdiğini söyleyen Durman, “Türkiye’de ilk kez bizim bünyemizde kurulan yüksek lisans ve doktora programlarının sunulacağı Lisansüstü Programlar Enstitüsü’nü oluşturduk. Lisansüstü programlarda disiplinler arası çalışmaların önemine inandığımız için üniversitemizin kuruluşunda Yükseköğretim Kurulu’na bu şekilde bir öneride bulunduk ve kabul edildi. Umuyorum ki bu diğer üniversiteler için de örnek alınacak bir yenilik olacaktır” diyor. Durman, 130 kişilik niteliği yüksek bir akademik kadro oluşturduklarını şimdi ise nitelikli öğrencinin peşinde olduklarını söylüyor: “2017-2018 eğitim-öğretim sezonunda alacağımız tüm lisans öğrencilerine yüzde 100 burs sağladık. 6 bölümde toplam 180 öğrenci yüzde 100 burs alacak.”





Kampüse 2019’da

taşınacak



Beykoz Üniversitesi

, Kavacık’ta dört yerleşkede eğitim veriyor. Öğrencilerine kampüs olanakları yaratmak isteyen Mütevelli Heyeti, Beykoz’da 80 dönümlük araziyi üniversiteye tahsis etmiş. Yaklaşık 60 bin metrekarelik kapalı alanda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun binalar inşa edilecek. 2019 yılında kampüs üniversitesi olacaklarını açıklayan Durman, ilk etapta 25 milyon doların üzerinde yatırım yapacaklarını duyuruyor.

