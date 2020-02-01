Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Enes Çizmeci; “Dünyada Hayat var”

İSO’nun (İstanbul Sanayi Odası) En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında 47. sırada, 5 kıtada 100’den fazla ülkeye yaptığı ihracatla TİM’in (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Türkiye’nin En Büyük İhracatçıları sıralamasında 41. sıradaki Hayat Kimya, üretim kapasitesiyle dünyanın 5. büyük markalı bebek bezi üreticisi, Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın en büyük temizlik kağıdı üreticisi. Molfix, Türkiye, Cezayir, Nijerya, Pakistan, Kamerun’da lider, Mısır, Fas ve Madagaskar’da pazar 2.’si. Papia ve Familia, Rusya’da pazarın güçlü 2. oyuncusu. Hızlı tüketim sektöründe 14 markasıyla global marka yolculuğunu sürdüren Hayat Kimya, 41 şirket, 46 marka ve 17 bin çalışanıyla 80 yıllık deneyime sahip Hayat Holding iştiraki.

30 yılı aşkın deneyimiyle hızlı tüketim sektöründe hijyen, ev bakım ve temizlik kağıtları kategorilerinin önemli oyuncusu Hayat Kimya, temizlik kağıtları kategorisinde Papia, Familia, Focus, ev bakım ürünleri kategorisinde Bingo, hijyenik ped kategorisinde Molped, bebek bakım ürünleri kategorisinde Molfix, yetişkin bezi kategorisinde Joly ve Evony markalarını tüketicilerle buluşturuyor.

Afrika ve Asya’da 10 ülkede toplam 18 üretim tesisiyle Hayat Kimya, dünya çapında 8.000 kişilik bir organizasyonu yönetiyor. Kocaeli ve Mersin’de üretim kampüsü ve ödüllü Ar-Ge Merkezi ile Hayat Kimya, Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, 450 milyon TL’lik yeni temizlik kağıdı tesisi yatırım kararı ile 5 yılda Türkiye’deki toplam yatırımını 2 milyar TL’ye çıkarıyor.

Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Enes Çizmeci, Mersin’de 200 bin m2’lik arazi üzerinde, 65 bin m2 kapalı alanda kurulu temizlik kağıdı tesisleri bulunduğunu belirterek, “Hayat Kimya olarak, 450 milyon TL yatırımla, bu alana yeni bir temizlik kağıdı üretim tesisi daha kurulacak şekilde çalışmalarımızı başlattık. Yılda 70 bin ton kapasiteyle çalışacak bu yeni tesisimizle birlikte, Mersin’deki kapasitemizi 140 bin tona, Türkiye’deki kapasitemizi ise 280 bin tona çıkararak Türkiye’nin en büyük temizlik kağıdı üreticisi liderliğimizi sürdüreceğiz” diyor. Çizmeci, 2021 yılı ortasında devreye alacakları bu yeni nesil tesisle birlikte 200 kişiye ek istihdam sağlayacaklarını, böylece, Mersin’deki kampüslerinde istihdamı toplam 550 kişiye çıkarmış olacaklarını söylüyor: “Bu tesisimizde, bobin kağıt, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete ve mendil üreteceğiz. Üretilen ürünlerin yüzde 60’ı, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da 50 farklı ülkeye ihraç edilecek. Yeni kurulacak akıllı fabrikamız da geleceğin akıllı üretim ve yönetim süreçlerine sahip olacak.”



“Zirveye çıkmaktan daha zor olanı ise lider kalmaktı, onu da başardık”

2018’de global cirolarının 1.7 milyar dolar civarında olduğunu ve bu rakamın yüzde 40’ını Türkiye’den sağladıklarını aktaran Çizmeci, 2019’da hedeflerine ulaştıkları iyi bir büyüme yakaladıklarını dile getiriyor: “2020 yılı ve sonrasında odaklandığımız yer aslında sürdürülebilir büyüme. Bulunduğumuz coğrafyalarda markalarımızın lider ve güçlü ikinciliklerini korumalarını hedefliyoruz. Üretimimizin yüzde 30’undan fazlasını ihraç ediyoruz.” Çizmeci, Türkiye’de kalıcı yatırımların yanı sıra Ar-Ge çalışmalarına, teknoloji ve altyapı geliştirmeye de ciddi yatırım yaptıklarını vurguluyor: “Yaptığımız bu yatırımların, tüketicilerimiz nezdinde marka liderlikleriyle iş hacmi olarak ise ihracat ve büyüme ile ödüllendirildiğini görmekten onur duyuyoruz. 2019’da Bingo ile toz deterjan, yumuşatıcı ve sert yüzey temizleyicilerde, Molped ile günlük pedlerde, Molfix ile markalı bebek bezlerinde, Familia ile markalı tuvalet kağıtlarında lider olduk. Zirveye çıkmaktan daha zor olanı ise lider kalmaktı, onu da başardık. Türkiye’deki 10 evin 8’ine Hayat markalı ürünlerimizle giriyoruz. Hayat olarak markalı temizlik kağıtları rulolu ürünlerde yüzde 42’lik pazar payıyla lideriz. Sadece markalarımızın pazar payı liderliği değil, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük temizlik kağıtları üreticisi olarak da liderliğimizi sürdürüyoruz.”

Enes Çizmeci, “2018’de 375 milyon dolar ihracat yaptık. TİM’in Türkiye’nin En Büyük İhracatçıları sıralamasında son 3 senedir üst üste ilk 50’de olmaktan kıvanç duyuyoruz. Hem Türkiye ekonomisine üretim, istihdam ve ihracat alanlarında katkı sağlıyoruz, hem de Türk markalarının küreselleşmesi ve kalite algısına değer katma şevkiyle çalışıyoruz” diyor.



Enerji verimliliğinde önemli adımlar

1 ton temizlik kağıdı üretiminde ortalama 12-15 ton su kullanıldığını aktaran Çizmeci, kendi mühendislik çalışmalarıyla bu oranı 12’den 3.2 ton seviyelerine çekmeyi başardıklarını, dünya normlarından 4 kat daha az oranda su kullanarak temizlik kağıdı ürettiklerini paylaşıyor: “Türkiye’nin en az, Avrupa’nın ise 3. en düşük su kullanan temizlik kağıdı üreticisiyiz.” Çizmeci, “kojenerasyon’’ adı verilen teknolojiyle, doğalgazı elektriğe, ısıya ve buhara dönüştürerek üretim süreçlerinde kullandıklarını, sektörde bilinen ama verimlilik seviyeleri yüzde 25-30’larda kaldığı için az tercih edilen teknolojiyi aldık, kendi üretim sistemlerimize uyarlayıp verimlilik seviyelerini yüzde 30’lardan yüzde 80’lere çıkarmayı başardıklarını kaydediyor: “Böylece tek bir enerji girdisi ile akıllı fabrikalarımızın üretim süreçlerinde ve idari operasyonlarında ihtiyaç duyulan tüm enerjiyi karşılıyoruz. Hatta Mersin’deki temizlik kağıtları üretim tesisimizde, bu enerji verimliliği oranını yüzde 88’lere kadar çekerek bir rekora imza attık. ‘Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği’ tarafından ‘Sektörünün En İyi Uygulaması’ olarak örnek gösterildik.”

Enes Çizmeci, üretim teknolojilerinde sektöre öncülük ettiklerini belirterek, 5 yıl önce Kocaeli’ndeki üretim kampüslerinde 800 milyon TL yatırımla 3 farklı tesisi devreye aldıklarını aktarıyor: “Bunlardan biri, bebek bezlerinde kullanılan dokumasız özel tekstil ‘non-woven’ denilen ara mamul üretim tesisimiz, diğeri esnek ambalaj üretim tesisimiz ve son olarak da tam otomatik depomuzdur.”



Dünya çapında ses getirecek yapay zeka projesi

Enes Çizmeci, Hayat Kimya’yı temizlik kağıtları sektöründe dünya çapında farklılaştıracak Endüstri 4.0 projesine de değiniyor: “Üzerinde çalıştığımız yapay zeka projesi tamamlandığında, makineler alt ve üst limitler içerisinde çalışırken dahi yaşanan anomaliler tespit edilebilecek. Yani, kağıt kopmadan, makine durmadan, sorun olacağı anlaşılıp, giderilip, üretim devam edebilecek. Bu dünyada dahi örneği görülmemiş bir uygulama. Özetle Türkiye’de yenilikçiliğe yaptığımız yatırımlar sayesinde, temizlik kağıtları sektöründe dünya çapında ses getirecek bir proje olacak."

Çizmeci, Hayat Kimya’nın Kocaeli kampüsünde, Türkiye’de sektörünün ilk ve en kapsamlı Ar-Ge Merkezi yatırımını gerçekleştirdiğini aktaran Çizmeci, 20 TÜBİTAK, 2 Avrupa Birliği projesi üzerinde çalışmalarının da sürdüğünü paylaşıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Sektörünün En İyi Ar-Ge Merkezi” ödülü alan Merkez, 90 araştırmacıyla tersine mühendislik dahil, alternatif hammadde geliştirme, ürün geliştirme ve ambalaj çalışmaları üzerinde çalışıyor, Koç, Sabancı, İTÜ, Yıldız Teknik, İstanbul Üniversitesi, Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversiteleriyle işbirliği yapıyor. TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na katılan şirket, 18 doktora öğrencisinin, Hayat Ar-Ge Merkezi’nde, tez projeleri üzerinde çalışmasına imkan sağlıyor.

Bugün 50’den fazla patent çalışması bulunan Hayat Kimya’nın yenilikçi ürünlerine örnek; Molfix’in 3 boyutlu sarkmaya engel olan özel tasarımı, Papia’nın B side denilen çift taraflı baskı özellikleri, Familia deterjanlı kağıt havlu ürünü... Ürün, dünyada temizlik kağıdı sektörünün prestijli etkinliği ‘Tissue World’de ‘Yılın en iyi pazarlama stratejisi’ ödülü aldı. Çizmeci, Bingo deterjanın yeni oksijen serisini, Vegan serisini, yüzde 70 doğal bitki bazlı deterjanlarını piyasa süreceklerini açıklıyor.